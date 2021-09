Soccer

CF Montréal

Wilfried Nancy veut que les substituts « se sentent importants dans le groupe »

(Montréal) Le rôle de substitut, peu importe le sport d’équipe, n’est pas le plus gratifiant pour un athlète, ni le plus facile à remplir. Wilfried Nancy en est sans doute conscient et c’est probablement la raison pour laquelle il veut que ces joueurs se sentent importants au sein du CF Montréal.