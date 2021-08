(Paris) La recrue phare du Paris SG Lionel Messi est apparue jeudi au centre d’entraînement pour sa première séance, selon des images diffusées par son club sur les réseaux sociaux.

Agence France-Presse

L’Argentin de 34 ans a été filmé en train d’enchaîner les exercices physiques, quand le reste du groupe s’adonnait à des jeux de ballon.

Messi a signé mardi un contrat pour deux saisons avec le PSG, et a été présenté à la presse mercredi au Parc des Princes, après son départ de Barcelone, où il n’a pas pu signer de nouveau bail.

Le sextuple Ballon d’Or démarre seulement maintenant sa phase de reprise, et devrait mettre quelque temps avant d’apparaître en compétition avec le PSG.

« J’ai été arrêté pendant plus d’un mois (après la Copa America remportée avec l’Argentine) […] Il faudra que je fasse une préparation physique. J’espère que ce sera le plus tôt possible, parce que j’ai envie de jouer. Je ne peux pas donner de date. Quand le staff aura décidé que je peux jouer, ce sera avec beaucoup d’envie […] J’ai envie que tout ça se passe rapidement », avait déclaré Messi mercredi quant à son protocole de reprise.

Au Camp des Loges, le centre d’entraînement du PSG, Leo Messi a pu rencontrer Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas réagi publiquement à l’arrivée de la star à Paris jeudi matin.