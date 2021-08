Pour l’entraîneur du CF Montréal Wilfried Nancy, l’un des ingrédients principaux pour secouer une guigne de cinq matchs sans victoire sera de montrer un peu plus de fougue dans le feu de l’action.

Jean-François Tremblay La Presse Canadienne

« Comme je l’ai dit aux joueurs, nous voulons plus de mordant, a confié Nancy, en visioconférence, jeudi. Il faut encore plus d’agressivité sur certains ballons et tout le monde doit y contribuer, à partir des attaquants.

« Je veux qu’on soit davantage, excusez-moi du terme, des chiens. C’est quelque chose dont on a besoin. Il faut retrouver cet état d’esprit dans les moments clés. »

La formation montréalaise affrontera les Red Bulls de New York samedi soir, au Stade Saputo. Les deux clubs luttent pour une place en séries dans l’Est.

Pour retrouver le succès, il faut aussi convertir plus d’occasions, a dit Victor Wanyama, qui sera de retour après une absence d’un match, suite à un carton rouge.

« Il faut capitaliser davantage et être très précis, a dit le milieu de terrain. Ça devient toujours difficile quand vous laissez filer des opportunités. »

Wanyama a été invité à commenter s’il était mérité qu’on le chasse face à Atlanta, le 4 août.

« Ce n’est pas évident de commenter après une sanction, ça peut vous placer dans le trouble. Je suis le genre qui va toujours agir en fonction de l’équipe.

« Je protégeais mon gardien pour qu’il prenne le ballon. Je me retourne et (Josef Martinez) chargeait en ma direction - il est plus petit que moi, et je tentais simplement de le repousser.

« Je dirais quand même que c’était un peu sévère de m’expulser, mais je respecte la décision de l’arbitre. J’ai tourné la page et je vais de l’avant. »

Les Red Bulls ont une fiche de 1-6-2 à l’étranger.

Ils ont gagné à Orlando le 3 juillet, mais depuis ce temps, ils ont livré trois matchs nuls et ont subi trois défaites.

« Les Red Bulls aiment mettre de la pression et ils y sont très bons, a dit Nancy. Alors à l’entraînement, on s’y prépare.

« On travaille sur la lucidité et la sérénité pour prendre la bonne décision avec le ballon, faire la bonne action ou la bonne passe. »

Le gardien James Pantemis reste inscrit au protocole de la MLS en lien à la COVID-19.

« Il n’y a pas de mise à jour quant à une date pour son retour, a dit Nancy. L’essentiel est qu’il se porte très bien. C’est ce qui est le plus important. »

Après la rencontre de samedi, le CF va jouer à Cincinnati et Philadelphie, les 18 et 21 août.

Tom Barlow, des Red Bulls, compte deux buts en autant de matchs en carrière contre l’Impact.

Les quatre matchs suivants des Red Bulls auront lieu à la maison.

Montréal, les Red Bulls et Atlanta tentent de déloger Columbus du septième rang dans l’Est, la dernière place donnant accès aux séries.

Atlanta United a annoncé jeudi l’embauche d’un nouvel entraîneur-chef, le Mexicain Gonzalo Pineda.