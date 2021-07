Soccer

Le CF Montréal en quête d'un record d'équipe

Le 7 juillet dernier à Orlando, le CF Montréal a surmonté un début de match un peu lent avant de faire tourner le vent et vaincre le New York City FC 2-1. L’entraîneur-chef Wilfried Nancy espère un dénouement semblable face à ce même rival mercredi soir, accompagné d’une amorce plus énergique.