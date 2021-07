Les rêves anglais sont brisés… encore une fois. L’Italie a remporté l’Euro 2020 aux tirs au but (1-1, 3-2 aux t-a-b) face à l’Angleterre, à Londres.

Jean-François Téotonio La Presse

L’euphorie des festivités d’avant-match autour de Wembley laisse donc place aux larmes anglaises… et à l’attente d’un premier titre international depuis 1966.

Les Three Lions avaient pourtant été les premiers à lancer les hostilités dans cette rencontre.

Dès la 2e minute, un coup de pied de coin concédé mollement par Harry Maguire en défense a finalement donné lieu à une contre-attaque dévastatrice des Anglais. Luke Shaw marquait ainsi son tout premier but en sélection anglaise.

Et quelle façon de le marquer ! Une belle montée de Harry Kane au centre, une passe rapide en profondeur vers Kyle Walker, une remise vers Kieran Trippier au coin droit de la boîte, puis un super lob vers le défenseur Luke Shaw à la gauche du filet. Son tir, pris avec une confiance surprenante pour un joueur qui n’en tente pas souvent, a frappé l’intérieur du poteau avant de franchir la ligne. Il s’agissait du but le plus rapide jamais marqué en finale de l’Euro.

On croyait alors la machine anglaise bien partie. Les belles passes du milieu vers les ailes ont écarté la défense italienne à plusieurs reprises en début de match, sans que l’Azzurri ne trouve de réponse immédiate.

Mais Roberto Mancini est un entraîneur d’expérience, et l’Italie, dans son histoire, en a vu d’autres. Malgré le but concédé, elle a contenu cette poussée hâtive des Anglais.

Et dès que l’Italie a pu s’installer dans la rencontre, autour de la 30e minute, elle n’a plus regardé en arrière. Sa première vraie occasion est venue à la 35e, lorsque Federico Chiesa a gagné sa longue bataille contre Maguire pour prendre un bon tir frôlant le poteau droit du gardien Jordan Pickford.

La réplique

En début de deuxième mi-temps, on sentait que le vent avait tourné pour de bon.

Les Anglais ont semblé laisser tomber la possession pour défendre à 10 derrière le ballon. L’Italie n’était que trop contente d’en profiter.

Des coups francs en zone dangereuse, des frappes stoppées in extremis par Pickford, de la possession de ballon efficace : l’Italie était en parfait contrôle.

Et à la 67e minute, la récompense : Leonardo Bonucci a profité du chaos dans la boîte de réparation après un coup de pied de coin et s’est emparé d’un retour malchanceux de Pickford. C’était 1-1.

À partir de ce moment, c’était une guerre de tranchées. Du jeu serré. Aucune des deux équipes ne semblait vouloir jouer son va-tout.

Les 30 minutes de prolongation ont prolongé cette tangente.

Le théâtre des tirs au but

Peu de scènes dans le sport sont aussi dramatiques et tendues qu’une séance de tirs au but. C’est toutefois ce qui nous attendait en cette finale de l’Euro.

Les réussites anglaises sont venues de Harry Kane et Harry Maguire, tandis que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été les tireurs malchanceux.

Du côté des Italiens, Domenico Berardi, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi ont frappé dans le mille, mais Andrea Belotti et Jorginho ont raté leurs occasions.

Au final, le gardien Gianluigi Donnarumma a été le héros des Italiens dans cette séance, bloquant les tirs de Saka et Sancho.

Donnarumma repart aussi de Londres avec le trophée du meilleur joueur de l’Euro 2020.

L’Italie succède donc au Portugal en tant que champion en titre du championnat européen. Il s’agit de son deuxième titre à ce tournoi, le premier ayant été remporté en 1968. La Squadra Azzurra est aussi détentrice de quatre Coupes du monde.

Rappelons que les Italiens n’avaient pas réussi à se qualifier pour le Mondial de 2018.