Mathieu Choinière (à droite) a inscrit le premier but de sa carrière en MLS à la 41 e minute de jeu.

Lorsque la caméra a capté le visage de Mathieu Choinière au début de sa visioconférence après le match du CF Montréal samedi soir, il était impossible de ne pas remarquer le sourire qui illuminait son visage. C’était le sourire d’un jeune québécois qui a fait gagner son équipe avec son premier but en MLS.

Le CF Montréal a disputé un quatrième match consécutif sans subir la défaite, arrachant une victoire de 1-0 à l’Inter Miami CF lors d’une partie « locale » disputée au Red Bull Arena, au New Jersey.

À sa troisième partie de la saison – sa première depuis le 15 mai à Atlanta – Choinière a inscrit le seul but de la rencontre à la 41e minute de jeu.

« J’étais confiant avant le match, mais c’est sûr que ça me soulage. Ça fait longtemps que je l’attends, ce but-là. J’ai travaillé fort et c’est une récompense de mes efforts. Ça fait du bien. Je l’attendais depuis longtemps », a déclaré Choinière, qui a parlé à ses parents, sa copine et à son frère après la partie pour leur partager sa joie.

À l’autre extrémité du terrain, le gardien James Pantemis a réalisé trois arrêts et a inscrit sa troisième victoire en carrière, toutes face à l’Inter Miami CF dont deux en 2021.

Le 12 mai dernier, il avait également blanchi la formation floridienne, 2-0.

Il reste que la formation montréalaise aurait pu récolter un gain bien plus facile si ses joueurs avaient profité d’une première demie qu’ils ont largement dominée.

Wilfried Nancy y a fait allusion lors de sa visioconférence d’après-match, bien qu’il n’a pas oublié de souligner le positif.

« J’ai aimé l’agressivité des gars, j’ai aimé le fait que l’on soit plus conquérant. C’était intéressant. Mais j’aurais aimé, aussi, qu’on soit un peu plus à l’abri un peu plus tôt. »

Avec ce gain, le CF Montréal (4-3-4) totalise 16 points et demeure au plus fort de la lutte dans l’Association Est de la MLS.

Les hommes de Wilfried Nancy sont à égalité avec trois autres équipes au classement, soit D. C. United (5-6-1), qui a écrasé le Toronto FC 7-1, les Red Bulls de New York (5-5-1), qui ont surpris Orlando 2-1 sur son terrain et le Crew de Columbus (4-3-4), qui a soutiré un verdict nul au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

C’est par ailleurs la première fois depuis le 7 juillet 2018 que la formation montréalaise complète une série de quatre parties sans subir de revers.

Le CF Montréal effectuera sa prochaine sortie le mercredi 7 juillet contre le New York City FC. Il sera alors privé des services du milieu de terrain Samuel Piette et du défenseur Kamal Miller, rapatriés par l’équipe nationale du Canada en vue du tournoi de la Gold Cup, qui se tiendra du 10 juillet au 1er août, aux États-Unis.

Pour les hommes de Wilfried Nancy, il s’agira d’un autre match local à l’étranger – possiblement l’avant-dernier, et peut-être même le dernier en 2021 – puisque la rencontre aura lieu au Exploria Stadium, à Orlando.

Après cette partie, l’équipe rentrera à Montréal où elle pourra enfin tenir des séances d’entraînement au centre Nutrilait. Mais on ne sait toujours pas si le CF Montréal pourra accueillir le Cincinnati FC au stade Saputo le 17 juillet.

Présence soutenue

Face à un rival qu’il avait blanchi en mai et qui n’avait marqué qu’un but à ses quatre dernières sorties, les joueurs du CF Montréal n’ont eu aucune difficulté à imposer leur présence dans le territoire du Miami.

Cette présence a été accentuée au point où après les 20 premières minutes de jeu, ils avaient contrôlé le ballon pendant 70 % et tenté six tirs vers le gardien John McCarthy, dont quatre cadrés.

Pendant ce segment, la meilleure chance de marquer est survenue à la 11e minute lorsque Djordje Mihailovic s’est fait voler un but par McCathy, auteur d’un bel arrêt de la main gauche sur un tir à bout portant. Le ballon est resté devant le filet du Miami et des tentatives de tirs de Romell Quioto et de Mihailovic ont été bloquées par des défenseurs.

Quioto et Mihailovic ont fait amende honorable environ 30 minutes plus tard en unissant leurs efforts pour permettre à Choinière d’ouvrir la marque.

Très visible et efficace jusque-là, l’athlète de Saint-Alexandre a battu McCarthy grâce à un tir bas qui s’est logé dans le coin gauche du filet.

Moins incisifs en seconde mi-temps, les joueurs du CF Montréal ont néanmoins réussi à protéger cette courte avance et éviter une autre fin de match crève-cœur comme celle de samedi dernier à Nashville.

« Nous avons eu quelques chances de “tuer” le match et nous ne l’avons pas fait. Il nous fallait donc protéger notre avance d’un but et nous l’avons très bien fait », a affirmé le milieu de terrain Victor Wanyama.

« Nous étions compacts et nous avons bataillé jusqu’à la fin. C’est ce que nous essayons d’améliorer et aujourd’hui, nous avons réussi. »