Le but de Raheem Sterling (10) a procuré la victoire aux Anglais.

(Londres) Raheem Sterling a grandi à l’ombre du stade Wembley en rénovation, et il arbore même un tatouage de la célèbre arche qui le surplombe sur son avant-bras gauche.

Maintenant qu’il peut représenter son pays sur la pelouse du prestigieux stade, il s’est servi de son pied droit pour permettre à l’Angleterre d’entamer le Championnat européen de soccer de la meilleure façon possible.

L’attaquant a touché la cible — il s’agissait de son premier filet en 13 parties en carrière dans cette compétition — et procuré un court gain de 1-0 à l’Angleterre contre la Croatie, dimanche, à l’Euro 2020.

Les Anglais n’avaient jamais savouré la victoire à leur premier match dans cette compétition à leurs neuf participations précédentes.

L’Angleterre, bien plus confortable qu’à la suite de la défaite subie contre la Croatie en demi-finales de la Coupe du monde en 2018, mise cette année sur plusieurs jeunes espoirs et Sterling — son joueur le plus expérimenté, malgré le fait qu’il n’a que 26 ans.

Sterling, qui n’a pas beaucoup de temps de jeu depuis quelques mois à Manchester City, a trouvé une faille dans la défensive croate à la 57e minute. Le milieu de terrain Kalvin Phillips a déjoué quelques joueurs avant de refiler le ballon à Sterling, qui a décoché un tir qui a ricoché sur le gardien croate Dominik Livakovic avant de terminer sa course au fond du filet.

Il s’agissait du premier match à être présenté au stade de Wembley devant des spectateurs depuis 2019. Celui-ci a toutefois commencé de manière plutôt malaisante, puisque certains spectateurs ont hué leurs favoris après que ceux-ci eurent posé un genou au sol — un geste popularisé par le quart Colin Kaepernick pour dénoncer les injustices raciales.

Le prochain match de l’Angleterre dans le groupe D aura lieu vendredi, contre l’Écosse, à Wembley. La Croatie aura rendez-vous avec la République tchèque à Glasgow.