(Londres) L’ex-entraîneur du CF Montréal Thierry Henry a annoncé qu’il quitte les réseaux sociaux afin de dénoncer le racisme et le harcèlement qui y circulent impunément, selon lui.

La Presse Canadienne

L’ex-joueur étoile français a mentionné vendredi que les entreprises auxquelles les réseaux sociaux appartiennent n’en font pas suffisamment pour empêcher les comportements agressifs, qui visent souvent des athlètes noirs.

« À compter de demain matin, je vais me retirer des réseaux sociaux jusqu’à ce que les dirigeants soient en mesure de superviser leurs plateformes avec la même rigueur et la même férocité que lorsqu’ils protègent leurs droits d’auteur », a évoqué l’ex-attaquant du club anglais Arsenal.

« Le racisme et l’intimidation (véhiculés dans les messages) équivalent à de la torture mentale et la situation est trop toxique pour être ignorée, a-t-il évoqué. Il DOIT y avoir une imputabilité. C’est beaucoup trop facile de créer un compte et de l’utiliser pour intimider ou harceler quelqu’un sans être exposé à des conséquences, en demeurant dans l’anonymat. »

D’ici à ce que des changements s’opèrent, Henry a indiqué qu’il fermera ses comptes « sur toutes les plateformes ». Il compte plus de 2,7 millions d’abonnés sur Instagram et 2,3 millions sur Twitter.

L’homme âgé de 43 ans a démissionné de son poste d’entraîneur-chef du CF Montréal le mois dernier, citant des motifs familiaux et le désir de rentrer chez lui à Londres.

La déclaration de Henry ne précise pas s’il a fait l’objet d’attaques sur les réseaux sociaux, mais il a discuté publiquement l’an dernier du racisme qu’il a vécu à l’époque où il jouait au soccer.

Henry, qui a remporté la Coupe du monde avec la France en 1998, a annoncé sa retraite sportive en décembre 2014, après un séjour d’un peu plus de quatre saisons avec les Red Bulls de New York.