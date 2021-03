Les quarts de finale de la Ligue des champions mettront à l’affiche des reprises de deux des trois dernières finales.

Graham Dunbar

Associated Press

Le Bayern Munich, champion en titre, affrontera ainsi le Paris Saint-Germain, l’équipe qu’il a battue 1-0 en finale en août dernier. La première manche aura lieu à Munich.

Le Real Madrid affrontera Liverpool, l’équipe qu’il a battue 3-1 lors de la finale 2018 pour remporter un 13e titre européen record. Liverpool, champion en 2019, se rendra à Madrid pour le match aller.

Également, Manchester City a été jumelé lors du tirage au sort, vendredi, au Borussia Dortmund, opposant la meilleure défensive de la compétition cette saison contre le meilleur buteur, Erling Haaland.

City a blanchi ses adversaires en sept matchs consécutifs et n’a concédé qu’un seul but-à la 14e minute de son match de groupe contre Porto. Haaland, un attaquant norvégien de 20 ans, a marqué 10 buts en Ligue des champions cette saison et est largement considéré comme un futur objectif de transfert pour City.

Porto affrontera Chelsea, bien qu’il ne soit pas clair si des sites neutres seront nécessaires en raison des restrictions de voyage entre le Portugal et l’Angleterre dans la foulée de la pandémie.

En Ligue Europa, Benfica a affronté Arsenal en Italie puis en Grèce. D’autres problèmes de voyage en Angleterre ont contraint Liverpool et Man City à disputer des matchs « à domicile » de la Ligue des champions en Hongrie ce mois-ci.

La ronde des quarts de finale est la première où des équipes d’un même pays auraient pu s’affronter.

Les matchs aller se joueront le 6 ou 7 avril, et les matchs retour le 13 ou 14 avril.

Ces quarts de finale de la Ligue des champions constituent une première sans Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo depuis 2005. Aucune équipe italienne n’est impliquée pour la première fois depuis 2016.

Le tirage au sort comprend six champions précédents qui ont totalisé 29 titres en 65 ans d’histoire de la Coupe d’Europe et de la Ligue des champions. Man City et le PSG sont à la recherche d’un premier titre.