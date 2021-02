Le passage de Thierry Henry à la barre de l’Impact de Montréal/CF Montréal aura duré un peu plus d’un an. Voici un survol des dates marquantes de son séjour hautement médiatisé avec l’équipe.

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

14 novembre 2019

L’Impact de Montréal annonce que le légendaire Thierry Henry devient le 7 entraîneur-chef depuis l’entrée de l’équipe en MLS. Il succède à Wilmer Cabrera, nommé trois mois plus tôt. La nouvelle fait le tour du monde et est publiée partout en Europe et en Amérique du Nord.

19 février 2020

Lors de son premier match avec Thierry Henry à la barre de l’équipe, l’Impact de Montréal soutire un verdict nul de 2-2 au Deportivo Saprissa, une équipe du Costa Rica, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf, à San Jose.

26 février 2020

Thierry Henry dirige un premier match à Montréal. Devant un peu plus de 20 000 spectateurs au Stade olympique, l’Impact arrache un verdict nul de 0-0 contre le Deportivo Saprissa et assure sa qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf.

29 février 2020

À sa première sortie officielle dans un match de la MLS, Thierry Henry voit ses joueurs combler un recul de 0-1 et signer une victoire de 2-1 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au Stade olympique.

12 mars 2020

Les dirigeants de la MLS annoncent l’interruption de la saison en raison de la pandémie du coronavirus. L’annonce survient cinq jours avant la tenue du match retour de la Ligue des Champions de la Concacaf contre le CD Olimpia, au Honduras.

9 juillet 2020

Presque quatre mois après son dernier match, l’Impact reprend le collier dans le cadre du tournoi de relance de la MLS, présenté en Floride. Lors du premier match de la phase de groupe, l’Impact subit une défaite de 1-0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

25 juillet 2020

L’Impact de Montréal subit un revers de 1-0 aux mains du Orlando City SC et est éliminé en quarts de finale du tournoi de relance de la MLS.

25 août 2020

L’Impact de Montréal dispute le premier de trois matchs au stade Saputo, devant un maximum de 250 spectateurs. L’Impact signe une victoire de 2-0 contre les Whitecaps de Vancouver dans un duel qui compte pour la saison régulière de la MLS et dans le cadre du Championnat canadien.

16 septembre 2020

L’Impact subit l’élimination dans le cadre du Championnat canadien à la suite d’une défaite de 3-1 contre les Whitecaps à Vancouver.

20 novembre 2020

L’Impact est éliminé en première ronde des séries éliminatoires à la suite d’une défaite de 2-1 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Le but victorieux survient à quelques secondes de la fin des arrêts de jeu en deuxième demie.

15 décembre 2020

L’Impact de Montréal inflige au CD Olimpia un revers de 1-0 dans le duel retour des quarts de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf dans un match disputé à Orlando. La victoire ne suffit pas à permettre à l’Impact d’accéder à la ronde suivante. Il s’agira du dernier match de Thierry Henry à la barre de l’équipe montréalaise.

17 février 2021

Le Daily Mirror, un tabloïd britannique, annonce que Thierry Henry fait partie d’une courte liste d’entraîneurs potentiels pour diriger la formation de Bournemouth, un club de deuxième division en Angleterre. Quelques jours plus tard, Bournemouth annonce l’embauche de Jonathan Woodgate, jusqu’à la fin de la saison.

25 février 2021

Dans un communiqué de presse, le CF Montréal annonce que Thierry Henry renonce à ses fonctions d’entraîneur-chef pour des raisons familiales.