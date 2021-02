Après le nouveau nom et le nouveau logo, voici le nouveau maillot.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Le CF Montréal l’a dévoilé ce jeudi par le biais d’une vidéo – où le froid et la nordicité sont de nouveau mis de l’avant – mettant en vedette Samuel Piette.

Les références au passé de l’organisation, donc à l’Impact, sont omniprésentes. Son maillot. Un défilé de célébration de l’ère Valerio Gazzola.

Marco Di Vaio, Ignacio Piatti, Didier Drogba, Patrice Bernier et Gabriel Gervais évoquent le nouveau slogan : Droit devant.

« Tous nos anciens joueurs, les moments marquants que nous avons vécus avec nos partisans et nos championnats, ce sont des éléments qui composent notre ADN et que nous avons incorporé dans ce maillot afin qu’il soit partie intégrante de ce qui sera porté par les joueurs d’aujourd’hui et qui se chargeront d’écrire le prochain chapitre », a dit le président Kevin Gilmore, par voie de communiqué.

Le maillot noir est agrémenté de trois lignes bleues adidas qui vont du col aux manches, ainsi que d’une bordure bleue autour du col et des manches. Il contient des éléments du nouveau logo en relief sur l’ensemble de sa superficie.