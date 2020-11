Lionel Messi lors du match du samedi 21 novembre entre le FC Barcelone et le CA Madrid. Le Barça a perdu.

(Madrid) La Ligue des champions a été le refuge de Barcelone cette saison, à tel point que le club laissera Lionel Messi à la maison pour le match en Ukraine, mardi.

Tales Azzoni

Associated Press

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a décidé de donner congé à Messi et au milieu de terrain Frenkie de Jong pour le match contre le Dynamo Kiev. Le club catalan peut alors confirmer sa place dans la phase à élimination directe pour une 17e saison consécutive.

« Ni Leo ni Frenkie ne fait le voyage, a précisé Koeman, lundi. Ils ont besoin de repos. Avec neuf points dans notre groupe, nous sommes en bonne position et nous devons les garder frais. »

Son premier congé

Messi a disputé tous les matchs jusqu’à présent cette saison après avoir vu sa demande de quitter le club rejetée pendant l’intersaison. De Jong avait également joué à chaque match, et tous deux ont également passé du temps avec leurs équipes nationales.

« Dans le cas de Leo, il y a également des voyages en Amérique du Sud (pour jouer avec l’Argentine), a ajouté Koeman. Nous devons protéger nos joueurs. Il leur est impossible de jouer chaque match et d’être toujours à leur meilleur. Tout le monde le sait, mais nous devons continuer à jouer plusieurs matchs. La FIFA et l’UEFA devraient prendre des mesures car il est impossible de jouer dans tous ces matchs. »

La campagne parfaite de Barcelone en Ligue des champions a été la seule bonne nouvelle pour le club récemment. Il n’a plus de président, il fait face à des difficultés financières, plusieurs de ses joueurs sont blessés et il a connu des difficultés au championnat espagnol.

Barcelone vient de subir une défaite contre l’Atletico Madrid qui a laissé l’équipe à la 12e place du championnat espagnol après huit matchs.

« Nous ne pouvons pas être satisfaits de nos résultats, mais nous devons rester motivés, a dit Koeman. Nous avons un autre match demain (mardi) et nous sommes sur le point d’avancer au tour suivant, nous devons donc profiter de cette opportunité. »

Lors du match contre l’Atletico, Barcelone a également perdu deux joueurs à la suite de blessures : Sergi Roberto avec une blessure musculaire et Gerard Piqué avec une grave blessure au genou.

« (Piqué) constitue une absence significative, a révélé Koeman. Il est ici depuis plusieurs années et a une forte présence. C’est triste pour l’équipe et pour le club. C’est difficile, mais nous devons l’accepter et essayer de relever le défi. »

Koeman a mentionné qu’il pourrait utiliser un joueur de l’équipe « B » pour compenser la pénurie de défenseurs centraux. Il pourrait avoir recours à Oscar Mingueza, âgé de 21 ans, pour jouer aux côtés de Clément Lenglet, alors que Ronald Araujo revient d’une blessure. De Jong a joué en tant que défenseur central et est une option pour Koeman lors des prochains matchs.

Barcelone a remporté son groupe de la Ligue des champions à chaque fois depuis 2007-08, et n’a perdu aucun match de groupe depuis la saison 2016-17. Le Dynamo Kiev fait sa première apparition de groupe depuis cette saison 2016-17.

Avec trois victoires en trois matchs, Barcelone mène le groupe G devant la Juventus et dispose d’un avantage de huit points sur le Dynamo Kiev et le club hongrois Ferencvaros. La Juventus a six points.