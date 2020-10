(New York) La Major League Soccer a remis le match prévu dimanche soir entre le Los Angeles FC et les Earthquakes de San Jose, en plus d’annuler le duel entre le Minnesota United et le Sporting Kansas City en raison de la pandémie de coronavirus.

Associated Press

La ligue a annoncé ces décisions samedi.

Trois joueurs du LAFC ont subi des contrôles positifs à la COVID-19. Même si le reste des joueurs et le personnel ont depuis produit seulement des résultats négatifs, le match a été remis pour donner plus de temps pour faire un suivi et des tests additionnels. La MLS a précisé qu’elle évaluait s’il était possible de trouver une nouvelle plage horaire pour la rencontre.

Du côté du Minnesota United, un deuxième contrôle positif a été confirmé samedi, après un premier cas confirmé mercredi.