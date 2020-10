PHOTO NATACHA PISARENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Pour ses 60 ans, Maradona aimerait voir la COVID-19, la faim et le chômage vaincus

(Milan) À l’occasion de son 60e anniversaire, la légende argentine Diego Maradona a déclaré vendredi qu’il aimerait voir son ancienne équipe, le SSC Napoli, remporter la Série A après trente ans d’attente. Mais ses principaux souhaits n’avaient rien à voir avec le sport.

Agence France-Presse

« Qu’est-ce que j’aimerais comme cadeau ? Rien pour moi. J’aimerais que cette pandémie meurtrière prenne fin, ça oui », a-t-il écrit dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien sportif italien Corriere Dello Sport.

J’aimerais qu’ici en Argentine comme dans d’autres régions du monde, les virus de la faim et du chômage qui dévorent la dignité des gens soient également vaincus. Diego Maradona

« Et puis, comme je ne peux pas m’empêcher de parler de football, je voudrais que mon équipe de Gimnasia, qui est sur le point de retourner sur le terrain, remporte à nouveau le championnat après plus de 90 ans », a ajouté Maradona, qui est maintenant entraîneur de l’équipe Gimnasia y Esgrima, dans la ville de La Plata, tout près de la capitale Buenos Aires.

« Et s’il est vrai qu’il n’y a jamais deux sans trois, je voudrais que Naples remporte bientôt un autre Scudetto », a déclaré le champion du monde 86, a conclu Maradona, qui a célébré son anniversaire confiné dans sa résidence au sud de Buenos Aires en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans le sport italien, le scudetto est un petit écusson aux couleurs du drapeau de l’Italie, cousu sur le maillot des sportifs ou de l’équipe ayant au cours de la saison précédente remporté le championnat national de première division (la Série A, au soccer et dans d’autres sports).

Maradona a donné au Napoli ses deux seuls Scudetti en 1987 et 1990.

Joueur du Napoli entre 1984 et 1991, Maradona a passé sept années glorieuses dans la ville italienne en remportant les deux seuls titres du club en Serie A en 1987 et 1990 et une Coupe de l’UEFA en 1989.

Maradona, qui a donné au Napoli ses deux seuls Scudetti en 1987 et 1990, a célébré son anniversaire confiné dans sa résidence au sud de Buenos Aires en raison de la pandémie de COVID-19.

La saison dernière, la formation de Gennaro Gattuso a remporté la Coupe d’Italie, son premier trophée depuis six ans. La Coupe d’Italie est un succès appréciable, mais elle est bien moins prestigieuse que remporter le trophée de la Série A.

« Cher Gattuso, continuez comme ça, avec votre détermination et votre capacité à jouer au football », a déclaré Maradona.