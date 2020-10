PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) La Major League Soccer (MLS) a dévoilé une série d’initiatives visant à lutter contre le racisme, défendre la justice sociale et augmenter la représentation dans le sport.

La Presse Canadienne

La MLS affirme que les programmes sont le fruit de plusieurs mois de discussions avec les principaux intervenants de la ligue, y compris une récente réunion entre le conseil d’administration de la MLS et les Black Players For Change (Coalition des joueurs noirs de la MLS).

Le commissaire de la MLS, Don Garber, siégera au sein d’un nouveau comité de diversité composé de membres du conseil des gouverneurs de la MLS, de représentants de la coalition des joueurs noirs, de dirigeants de club, d’entraîneurs, d’anciens joueurs de MLS et de membres de Pitch Black, un groupe de ressources d’employés noirs du bureau de la MLS.

Les objectifs du comité seront de travailler avec la ligue pour développer une stratégie vers la diversité, l’inclusion, les opportunités et la justice sociale, y compris le soutien et la promotion des initiatives proposées.

« La MLS s’est engagée à utiliser ses diverses plateformes pour créer des programmes significatifs pour lutter contre le racisme et l’injustice sociale dans la société et dans le sport, a déclaré Garber dans un communiqué.

« Qui plus est, aux côtés des principales parties prenantes, y compris les propriétaires de la MLS, la coalition des joueurs noirs pour le changement, les anciens joueurs, les membres noirs de notre personnel technique et d’autres employés, nous avons créé une série d’initiatives pour combler l’écart de représentation dans le soccer aux États-Unis et au Canada. »

Le groupe fera partie de la structure officielle des comités de la ligue.

La ligue prévoit également d’utiliser ses ressources pour résoudre les problèmes d’intérêt public parmi les communautés marginalisées.

La ligue s’est également engagée à accroître la participation et les opportunités pour les membres des « communautés mal desservies », notamment en collaborant avec MLS NEXT, sa plateforme de développement des joueurs, pour accroître la diversité parmi les joueurs, les entraîneurs et les arbitres.

La MLS est en train d’élaborer un programme de diversité des fournisseurs pour offrir des opportunités aux entreprises appartenant à des minorités.