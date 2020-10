(Chester) L’Impact de Montréal a concédé un but à chaque demie et s’est incliné 2-1 contre l’Union de Philadelphie, dimanche.

La Presse Canadienne

Jamiro Monteiro et Sergio Santos ont été les buteurs des vainqueurs, lors des 39e et 48e minutes.

Amar Sejdic a inscrit le but de l’Impact à la 65e minute.

Avec quatre minutes à jouer au temps régulier, on a cru que Romell Quioto allait égaler le score, via une savante passe de Sejdic, mais Andre Blake a réalisé une sortie de qualité et Quioto a envoyé le ballon à la gauche du filet.

Philadelphie a un dossier de six victoires et aucun revers au Subaru Park.

L’Impact n’a pas encore signé deux victoires de suite cette année. À son match précédent, le groupe de Thierry Henry a eu raison du Crew de Columbus, 2-1.

Le clan montréalais va rejouer mercredi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, au Red Bull Arena.

Philadelphie a pris les devants en fin de première demie.

Ilsinho a coupé vers l’intérieur et a flairé une faille juste devant lui. Il a fait la passe à Monteiro dont le tir, d’environ huit mètres, n’a été que partiellement stoppé par Clément Diop.

Le deuxième but a couronné une contre-attaque, après un corner de l’Impact.

Monteiro a relancé vers Brenden Aaronson, qui a remis à Ilsinho. Évitant de peu le hors-jeu, il a glissé vers un Santos seul, qui a aisément doublé le coussin.

Sejdic a signé un beau but d’une vingtaine de mètres : une frappe basse du pied gauche, qui a touché la cible à la droite du gardien.

Quioto lui a fourni l’occasion en maîtrisant le ballon de la poitrine, sur une passe précise de Luis Binks.

À la 79e, un coup franc de Quioto, d’un peu au-delà la zone de penalty, est passé largement à gauche du filet.

La première vraie entrée montréalaise en sol adverse est survenue à la huitième minute, sur le flanc droit. Une longue passe bien dosée de Rudy Camacho à Zachary Brault-Guillard a mené à un corner.

À la 16e minute, une autre menace des visiteurs est venue cette fois du côté gauche, après une mise en scène de Bojan et Jorge Corrales, qui a centré pour Brault-Guillard.

À mi-chemin en première demie, l’Union a bien campé ses attaquants loin en zone adverse mais après plusieurs passes, Olivier Mbaizo a fait un lob très facilement capté par Diop.

Une dizaine de minutes plus tard, Jack Elliott a appuyé un peu trop sa frappe de longue distance sur le flanc gauche, Brenden Aaronson arrivant tout juste après la sortie en touche du ballon.

Ce n’était que partie remise pour l’Union.

Montréal a fini la première demie sans tir cadré, parmi cinq tirs au total.

Tôt en deuxième demie, Victor Wanyama a obtenu un tir à bout portant, mais Blake a fait un bel arrêt. Aaronson a défié Diop peu après, mais le tir est allé directement au portier de l’Impact.