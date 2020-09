(Montréal) L’Impact de Montréal poursuivra son exil aux États-Unis au cours des prochaines semaines. La MLS a dévoilé le reste du calendrier de la saison, mardi, et la formation montréalaise devra se résoudre à disputer ses neuf derniers matchs au sud de la frontière.

La Presse Canadienne

L’Impact disputera ainsi sept matchs en 25 jours au mois d’octobre et deux autres au mois de novembre, dont le dernier de la saison à l’occasion du jour décisif de la MLS. Toutes les équipes de l’Association de l'Est disputeront leur dernier match le 8 novembre à 15 h 30.

L’Impact, qui a élu domicile au Red Bull Arena à Harrison, au New Jersey, y disputera six matchs, dont cinq qui sont considérés comme étant à domicile.

Comme la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis a été prolongée jusqu’au moins le 21 octobre en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19, les trois formations canadiennes – l’Impact, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver – doivent terminer la saison en jouant au sud de la frontière.

L’Impact est présentement au sixième rang de l’Association de l'Est (5-6-1). Les 10 équipes au sommet du classement de l’Association de l'Est seront qualifiées pour les séries éliminatoires de la MLS. Les six premières équipes seront automatiquement qualifiées pour la première ronde, alors que les équipes classées de la 7e à la 10e position s’affronteront dans une phase à élimination directe.

L’Impact dispute son prochain match mercredi, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, au Gillette Stadium à Foxborough, au Massachusetts.

Calendrier des derniers matchs de l’Impact en saison

• Mercredi 23 septembre, 17 h, Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Gillette Stadium

• Samedi 27 septembre, 19 h, Red Bulls de New York, Red Bull Arena

• Samedi 3 octobre, 19 h 30, Fire de Chicago, Red Bull Arena (domicile)

• Mercredi 7 octobre, 19 h 30, Crew de Columbus, Mapfre Stadium

• Dimanche 11 octobre, 19 h 30, Union de Philadelphie, Subaru Park

• Mercredi 14 octobre, 19 h 30, Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Red Bull Arena (domicile)

• Samedi 17 octobre, 19 h, Inter Miami CF, Red Bull Arena (domicile)

• Samedi 24 octobre, 19 h 30, NYCFC, Red Bull Arena

• Mardi 27 octobre, 19 h, Nashville SC, Red Bull Arena (domicile)

• Dimanche 1er novembre, 19 h 30, Orlando City SC, Red Bull Arena (domicile)

• Dimanche 8 novembre, 15 h 30, D. C. United, Audi Field