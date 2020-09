(Montréal) S’il veut remporter le Championnat canadien, l’Impact de Montréal doit remporter ses deux matchs de la semaine contre les Whitecaps de Vancouver avec un différentiel de cinq buts. Thierry Henry met toutefois un gros bémol sur cet objectif.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

« Faut juste avoir envie de gagner le match, a-t-il souligné au cours d’une vidéoconférence, vendredi. C’est vrai qu’on est entré dans un schéma un peu comme en Coupe d’Europe où tu dois marquer des buts, mais en quelque part, faut gagner le match au départ. Il ne faut pas penser à aller marquer quatre ou cinq buts et se faire avoir en contre. Il faut d’abord gagner le match. Il ne faut pas oublier qu’il y a une équipe devant nous qui tente de nous arrêter. Alors il faut gagner le match. »

L’Impact occupe le deuxième rang des équipes canadiennes en MLS avec six points en quatre rencontres et un différentiel de plus-1. Le Toronto FC occupe le premier rang à 12 points et plus-4, tandis que les Whitecaps ferment la marche à trois points et moins-5. Afin de devancer le TFC, le onze montréalais a besoin des six points à l’enjeu contre Vancouver et de terminer avec un différentiel supérieur au TFC.

Les rencontres de dimanche et de mercredi sont les deux dernières comptant au classement du Championnat canadien pour l’Impact et les Whitecaps, dont Henry se méfie.

« Nous affronterons une équipe qui vient de battre Toronto. Marc (Dos Santos) fait de l’excellent boulot là-bas pour garder son groupe concentré, surtout après la quarantaine, alors qu’ils ont eu à voyager immédiatement après, sans s’entraîner. J’ai beaucoup de respect pour eux.

« Ils seront reposés, bien entraînés, tactiquement solides : nous devrons offrir une bonne performance là-bas. Ils jouent un jeu physique, ils peuvent garder le contrôle du ballon, ils sont bons sur les coups de pied arrêtés. Nous devrons bien réagir à tout ça. On a besoin des points. »

Car il ne faut pas l’oublier : ces rencontres comptent aussi au classement de la MLS, où l’Impact (4-4-1) a aussi besoin d’engranger les points.

« Le match de dimanche n’a pas une importante particulière en raison du Championnat canadien, a noté le gardien Clément Diop. Nous abordons le match comme d’habitude : on fait toujours de notre mieux pour gagner le match. C’est certain qu’on sait qu’on a besoin de deux victoires avec beaucoup de buts pour gagner le Championnat canadien. Alors nous savons ce que nous devons faire. Mais c’est aussi important pour la ligue d’engranger des points. »

Et pour Diop, les Whitecaps (3-6-0) représentent un défi de taille.

« C’est une équipe — elle l’a démontré contre le TFC — qui peut être difficile à battre à domicile et qui peut marquer beaucoup de buts. On doit être prêt pour livrer une bataille afin de récolter les trois points. »

L’Impact occupe présentement le sixième rang dans l’Est, tandis que les Whitecaps viennent au 11e rang dans l’Ouest. La rencontre est prévue pour 21 h 30.