Lors de cette conférence unique, l’entraîneur montréalais partagera avec l’auditoire un moment de réflexion et d’introspection sur les enjeux courants d’égalité, de justice sociale et d’inclusion, ainsi que leur impact sur la communauté.

(Montréal) L’entraîneur-chef, de l’Impact de Montréal, tiendra une conférence virtuelle d’une heure appelée « Au-delà des terrains » le samedi 19 septembre à 14 h dans l’espace Yoop, en direct de la Place des Arts.

La Presse Canadienne

La direction de l’Impact a fait part de la nouvelle par voie de communiqué.

Lors de cette conférence unique, l’entraîneur montréalais partagera avec l’auditoire un moment de réflexion et d’introspection sur les enjeux courants d’égalité, de justice sociale et d’inclusion, ainsi que leur impact sur la communauté.

Il sera aussi question de son illustre parcours en tant que joueur, de ses tout débuts au modeste Club Omnisport Les Ulis, jusqu’à la gloire européenne et mondiale, en club et en sélection, ainsi que de ses influences, ses apprentissages et sa philosophie au cours de ses premières années de l’autre côté de la ligne de touche, comme entraîneur, mais également sa réalité en tant qu’homme, père et résidant depuis maintenant neuf mois à Montréal.

Cette conférence virtuelle bilingue d’une heure, animée par le créateur montréalais Justin Kingsley, auteur et réalisateur de best-sellers reconnus par le New York Times, sera disponible dans l’espace Yoop. Cette plateforme de diffusion permet aux spectateurs d’interagir, de dialoguer et de poser des questions en direct à Thierry Henry.

L’organisme « Pour 3 points », tel que désigné par Thierry Henry, sera le bénéficiaire des profits amassés par l’évènement.

Depuis 2010, cette coopérative montréalaise forme des entraîneurs de sport afin qu’ils puissent également jouer un rôle de coach de vie auprès de jeunes issus de milieux défavorisés, en les appuyant dans leurs démarches sportives, académiques et personnelles.