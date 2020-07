Le défenseur des Whitecaps de Vancouver Jake Nerwinski (en bleu) et l’attaquant du Fire de Chicago Elliot Collier s’agrippent l’un l’autre en se disputant le ballon.

MLS : Marc dos Santos et ses Whitecaps en huitièmes de finale

(Lake Buena Vista) LAKE L’entraîneur-chef montréalais Marc Dos Santos et ses Whitecaps de Vancouver ont remporté leur pari.

La Presse canadienne

Yordy Reyna et Cristian Dajome ont touché la cible dans un intervalle de six minutes en deuxième demie, le gardien réserviste Thomas Hasal a été inébranlable et les Whitecaps ont blanchi le Fire de Chicago 2-0 lors de leur dernier match de la phase de groupes du tournoi de relance de la MLS, jeudi.

PHOTO D'ARCHIVES STEVEN SENNE, THE ASSOCIATED PRESS L’entraîneur des Whitecaps de Vancouver Marc Dos Santos lors d’un match le 17 juillet 2019.

Les Whitecaps devaient l’emporter par deux buts ou plus pour devancer le Fire au classement du groupe B et obtenir un laissez-passer octroyé à l’une des quatre meilleures équipes de troisième place. Le Fire a aussi récolté trois points de classement dans le groupe B, mais a été éliminé en vertu de la règle sur le différentiel buts pour/buts contre.

« C’est dans ces circonstances-là que les joueurs sont mis à l’épreuve. C’est dans ce genre de situation que vos limites, en tant qu’être humain, sont mises à l’épreuve, a dit Dos Santos. C’est quand on est fatigué, qu’on ne peut plus avancer et qu’on a l’impression que tout le monde est contre soi, mais qu’on continue à pousser malgré tout.

« Ça démontre ton caractère, en tant que personne. Et je crois que nous l’avons démontré aujourd’hui, en tant qu’équipe… C’est une étape importante, c’est certain », a-t-il ajouté.

Cette victoire signifie que les Whitecaps ont rejoint le Toronto FC et l’Impact de Montréal en huitièmes de finale. L’Impact affrontera Orlando City, samedi, tandis que le TFC et les Whitecaps ignorent toujours l’identité de leurs adversaires en huitièmes de finale.

Les deux filets des Whitecaps ont été marqués pratiquement de la même manière : les hommes en bleu ont percé la défensive du Fire et surpris le gardien Kenneth Kronholm hors position. Le filet de Reyna, qui s’est produit à la 65e minute, est survenu peu de temps après une interruption de 93 minutes provoquée par la pluie.

Dajome a enfilé son deuxième but de la saison à la 71e minute en décochant un tir entre les jambes de Kronholm.

Les Whitecaps ont envoyé Hasal dans la mêlée en l’absence du gardien titulaire québécois Maxime Crépeau, qui a subi une fracture du pouce gauche en deuxième demie du match de dimanche contre les Sounders de Seattle. L’Impact de Montréal avait prêté Jonathan Sirois aux Whitecaps afin qu’il agisse à titre de gardien auxiliaire à Hasal.