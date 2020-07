Les Whitecaps de Vancouver, qui sont décimés par les blessures, ont encaissé un autre dur coup mardi lorsqu’ils ont appris que leur gardien partant Maxime Crépeau a subi une fracture au pouce gauche.

La Presse canadienne

Crépeau s’est blessé à la 54e minute de jeu du match qui s’est soldé 3-0 en faveur des Sounders de Seattle dans le cadre du tournoi de relance de la MLS, à la suite d’une collision avec Handwalla Bwana.

Les Whitecaps ont précisé que le Québécois âgé de 26 ans passera sous le bistouri à Vancouver. On ignore pour l’instant la durée de son absence.

PHOTO PHELAN EBENHACK, AP Maxime Crépeau s’est blessé à la 54e minute de jeu du match qui s’est soldé 3-0 en faveur des Sounders de Seattle, à la suite d’une collision avec Handwalla Bwana. Il devra subir une opération orthopédique.

Thomas Hasal, un jeune gardien âgé de 21 ans originaire de Saskatoon, a disputé son premier match en MLS en l’absence de Crépeau.

Le gardien réserviste des Whitecaps, Bryan Meredith, avait quitté l’équipe un peu plus tôt dans le tournoi à la suite du décès soudain de sa mère Beth.

« Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont écrit des messages de soutien des quatre coins de la planète, a évoqué Crépeau par voie de communiqué mardi. Ça m’a profondément touché, ma famille et moi. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même sur le terrain, et ce n’est qu’un petit recul dans un retour majeur. J’espère que je vous reverrai tous bientôt. Soyez prudents, et prenez soin de vos proches. »

Les Whitecaps, qui sont dirigés par le Montréalais Marc Dos Santos, compléteront la phase de groupes jeudi en affrontant le Fire de Chicago au ESPN Wide World of Sports d’Orlando.