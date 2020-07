L’Impact reste positif malgré ses deux défaites

Comme il ne leur est pas possible d’effacer les moments d’inertie et les bévues qui ont parsemé leurs deux premières sorties, les joueurs de l’Impact de Montréal n’ont plus qu’une idée en tête : se renforcer à partir des assises positives de leur performance de jeudi contre le Toronto FC, en vue de leur dernier match de la phase préliminaire du tournoi de relance de la MLS.