Les Thorns de Portland et le Courage de la Caroline du Nord ont posé un genou au sol durant l’hymne américain, samedi, alors que la National Women’s Soccer League a lancé le tournoi Challenge Cup.

Anne M. Peterson

Associated Press

Les joueuses portaient des t-shirts Black Lives Matter lors des échauffements avant le match, à l’antenne de CBS.

Les athlètes ont aussi posé un genou par terre pour un moment de silence, avant le coup d’envoi.

« Nous avons posé un genou au sol pour protester contre l’injustice raciale, la brutalité policière et le racisme systémique contre les Noirs et les personnes de couleur en Amérique, ont déclaré les Thorns et le Courage dans un communiqué conjoint, publié avant le match.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE LA NWSL

« Nous aimons notre pays et profitons de l’occasion pour élever le standard. Nous devons exiger que les libertés sur lesquelles la nation a été fondée soient étendues à tous. »

D’une durée d’un mois, la Challenge Cup d’un mois s’est mise en branle samedi avec deux matchs au Zions Bank Stadium à Herriman, en banlieue de Salt Lake City.