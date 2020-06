(Montréal) L’Impact de Montréal a prolongé le prêt du milieu de terrain international finlandais Lassi Lappalainen jusqu’à la fin de l’année, en accord avec le club italien Bologna FC 1909.

La Presse canadienne

Lappalainen, âgé de 20 ans, s’est joint à l’Impact en juillet 2019 et il a réussi un doublé à ses débuts avec l’équipe lors d’une victoire de 4-0 contre l’Union de Philadelphie, le 27 juillet. En 12 matchs dont huit départ en MLS, il a totalisé cinq buts et obtenu une passe décisive.

Avant son arrivée à Montréal, Lappalainen a enregistré six buts en 2019 avec le HJK Helsinki, soit trois en saison régulière, deux en Ligue des champions de l’UEFA et un en Coupe de Finlande. La même année, il a pris part à 16 matchs en Veikkausliiga, la première division finlandaise. Il a également participé à deux rencontres de la Ligue des champions de l’UEFA, y amassant notamment une passe décisive, et à cinq en Coupe de Finlande.

Lappalainen avait auparavant joué une saison et demie en prêt avec le Rovaniemen Palloseura, aussi en Veikkausliiga, en 2017 et 2018. Il y a récolté un total de 12 buts en 39 matchs de saison régulière, et trois buts en cinq matchs en Coupe de Finlande.

Le milieu de terrain finlandais a participé à sa première campagne au niveau professionnel en Veikkausliiga avec le HJK Helsinki en 2016. Il y a disputé 14 matchs de saison régulière, un en Coupe de Finlande et quatre dans la Coupe de la ligue finlandaise.

Il a aussi pris part à sept rencontres avec l’équipe nationale de la Finlande, dont cinq lors des qualifications de l’Euro 2020. La formation finlandaise a d’ailleurs obtenu en novembre dernier son tout premier billet pour la compétition européenne.