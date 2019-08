Impact: Samuel Piette est prêt à revenir au jeu

Le milieu de terrain de l'Impact de Montréal, Samuel Piette. est remis d'une blessure aux cotes et est prêt à revenir au jeu. Quand ? Dès demain contre le Cavalry FC de Calgary, si c'est nécessaire.

« J'ai dit (à l'entraîneur Rémi Garde) que j'aimerais avoir des minutes demain. Que ce soit comme partant. Que ce soit cinq minutes, dix minutes, peu importe, c'est la décision de l'entraîneur au final. Mais le plus tôt possible que je peux accumuler des minutes, reprendre du rythme... Trois semaines, c'est la plus longue absence que j'ai eue depuis que je suis ici. »

Piette, 24 ans, s'est blessé aux côtés le 13 juillet lors d'un match contre le Toronto FC.

« C'est une blessure qui va durer assez longtemps parce que c'est aux cotes. Il y a de la douleur. Mais il est possible de la gérer. »

Par ailleurs, l'attaquant espagnol Bojan Krkic, pressenti pour se joindre à l'Impact, a annoncé ce matin qu'il quittait le club anglais de Stoke City. Il n'a pas précisé sa nouvelle équipe. La période des transferts dans la MLS prend fin demain.

L'Impact affrontera demain soir au Stade Saputo le Cavalry FC, un club de la Première ligue canadienne, en demi-finale du Championnat canadien.