 Bojan Krkic à l'Impact: marché conclu, selon un journal espagnol 

Le quotidien sportif - reconnu pour sa couverture du club catalan - annonce que l'Impact a conclu un accord avec le club anglais de Stoke City pour le transfert du joueur de 28 ans. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Contacté par La Presse pour confirmer l'information, un porte-parole de l'Impact a indiqué que « le club va évidemment annoncer via un communiqué s'il y a un accord/signature d'un nouveau joueur ».

Bojan Krkic, qui est originaire de la Catalogne, a été formé à La Masia, l'académie du FC Barcelone, où il a marqué 889 buts en sept ans.

Il n'avait que 17 ans lorsqu'il a fait ses débuts avec le club senior, en 2007. En quatre saisons là-bas - toutes compétitions confondues-, il a compté 26 buts en 104 parties de ligue.

À partir de 2011, il a joué pour plusieurs grands clubs européens, notamment AS Rome, AC Milan et Ajax Amsterdam. Depuis 2014, il appartenait au club anglais de Stoke City. Il avait été prêté à Mayence (Allemagne, 2017), puis à Alavés (Espagne, 2018). Il n'a compté qu'un seul but en matchs de ligue au cours des deux dernières années.