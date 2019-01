Simon Lemire: du FC Montréal au marketing

On avait quitté Simon Lemire au moment de sa quête d'un contrat avec le Toronto FC, au début de l'année 2018. On l'a retrouvé, il y a quelques semaines, en tant que dirigeant d'une jeune firme-conseil en marketing.

«C'est un changement de carrière assez drastique et qui s'est fait assez tôt, lance l'ancien joueur du FC Montréal (USL), âgé de 22 ans. Beaucoup de personnes me disent: "Ah oui, tu étais athlète professionnel et tu es encore jeune. Ça doit te manquer, ça doit être difficile?" Oui, évidemment que ce n'est pas facile, mais ce travail m'a permis de tourner la page plus en douceur.»

Avant de tourner cette page, justement, Lemire a bien tenté de prolonger sa carrière. Après la disparition du FC Montréal, la filiale USL de l'Impact, il s'est d'abord rendu en Europe. «J'ai évolué au Portugal et en France pendant quelques mois. Ça a été une expérience extraordinaire, mais on sait que le soccer européen est assez compliqué, surtout au niveau des agents et des connexions.»

Lemire est rentré au Canada au cours de l'année 2017. L'hiver suivant, il a décroché un essai avec le Toronto FC où il a subi une déchirure d'un muscle ischiojambier. À son retour à Toronto, après la rééducation, il a pris conscience de certaines limites. «On aurait dit que mon corps ne réussissait pas à combattre toutes les blessures que j'ai eues dans ma jeune carrière. En plus, les blessures ont touché ma motivation et mon niveau était un peu moins au rendez-vous à cause de ça», reconnaît-il.