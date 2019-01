Christian Pulisic transféré à Chelsea

Christian Pulisic est devenu le joueur de soccer américain le plus coûteux de l'histoire après que le Borussia Dortmund eut complété son transfert au club anglais Chelsea, mercredi.

Associated Press Dortmund

Chelsea a versé 64 millions d'euros (99 millions $ CAN) pour obtenir l'attaquant âgé de 20 ans, qui sera prêté au Borussia pour le reste de la campagne. La formation allemande n'aura pas à payer Chelsea pour le prêt.

Il s'agit du transfert le plus coûteux pour un joueur américain, surpassant les 20 millions d'euros (22,5 m$) versés par le club allemand Wolfsburg pour l'acquisition de John Brooks en 2017.

Le contrat de Pulisic, qui est originaire de Hershey, en Pennsylvanie, avec le Borussia devait arriver à échéance à la fin de la prochaine campagne.

Pulisic, qui peut évoluer à l'aile ou au poste d'attaquant, a cependant été éclipsé cette saison chez le Borussia par l'éclosion de l'espoir anglais Jadon Sancho. Sancho a quitté Manchester City pour 8 millions de livres (10 m$) pendant la saison morte en 2017 et a déjà inscrit six buts en Bundesliga, en plus d'avoir mis la table pour neuf autres cette saison.

Pulisic n'a effectué que 11 présences en Bundesliga (un but, deux passes), et n'a été partant qu'à cinq reprises.

Le Borussia domine la ligue allemande par six points à la mi-saison, et il a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, où il croisera le fer avec le club anglais Tottenham.

Chelsea occupe le quatrième rang de la Premier League, 11 points derrière Liverpool, après 20 parties.