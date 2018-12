 Ligue des champions: le Real Madrid affrontera l'Ajax d'Amsterdam 

Les autres huitièmes de finale, outre Ajax Amsterdam-Real Madrid et Liverpool-Bayern Munich, sont: Schalke-Manchester City, Atletico Madrid-Juventus Turin, Manchester United-Paris SG, Tottenham-Borussia Dortmund, Lyon-Barcelone et AS Rome-FC Porto. Les rencontres aller auront lieu les 12/13 et 19/20 février, les manches retour les 5/6 et 12/13 mars.

Le Real Madrid est, de très loin, le club le plus titré dans la reine des compétitions de clubs européennes, avec 13 titres dont 4 lors des 5 dernières saisons. L'AC Milan, le deuxième club le plus titré, ne compte «que» 7 Ligues des champions.

Les Madrilènes, même s'ils sont en difficulté depuis le départ de leur entraîneur Zinedine Zidane lors de l'intersaison, restent favoris de la compétition dont la finale se jouera le 1er juin 2019 dans le stade du grand rival, l'Atlético Madrid, le Metropolitano.

L'Atlético aura toutefois fort à faire pour tenter d'aller disputer cette finale à domicile: le tirage au sort lui a offert la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo comme adversaire pour les huitièmes de finale. Il s'agira du plus gros choc de ces huitièmes, avec la confrontation entre Liverpool et le Bayern Munich, qui pèsent chacun 5 Ligues des champions.