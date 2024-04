La marque de vêtements lululemon a dévoilé sa première collection d’été pour les athlètes d’Équipe Canada pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en collaboration avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien.

C’est à Toronto mardi matin que les tenues ont été présentées en présence de plusieurs athlètes, dont Leylah Fernandez (tennis) Matt Berger (skateboard), Phil Kim (breaking), Zak Madell (rugby en fauteuil roulant), Félix Dolci (gymnastique artistique), Sarah Douglas (voile), Danny Demyanenko (volleyball), Jesse Zesseu (para-athlétisme), Nicolas-Guy Turbide (para-natation) et Kamylle Frenette (para-triathlon).

PHOTO FOURNIE PAR ÉQUIPE CANADA La nageuse Summer McIntosh porte la tenue pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

PHOTO FOURNIE PAR ÉQUIPE CANADA Phil Kim (breaking) en tenue pour le podium.

PHOTO FOURNIE PAR ÉQUIPE CANADA Zac Madell, joueur de rugby en fauteuil roulant, et Cindy Ouellet, joueuse de basketball en fauteuil roulant, portent chacun la tenue pour la cérémonie d'ouverture et pour le podium.

PHOTO FOURNIE PAR ÉQUIPE CANADA La joueuse de tennis Leylah Fernandez porte la tenue pour le podium d’Équipe Canada.

PHOTO FOURNIE PAR ÉQUIPE CANADA Damian Warner (décathlon) porte la tenue pour la cérémonie d’ouverture. 1 /5









Quatre tenues différentes sont prévues pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, pour monter sur le podium et pour faire des entrevues avec les médias. La couleur rouge domine, tout comme la feuille d’érable. On trouve également des imprimés qui célèbrent la diversité, la faune et la flore du pays. La collection est composée de plus de 85 pièces : différents vêtements et accessoires en font partie (veste, short, pantalon, t-shirt, imperméable, chaussettes, écharpes, casquettes, sandales et sacs).

La marque lululemon a conçu les tenues avec les athlètes. Les tissus sont confortables, extensibles et ultralégers. « On a travaillé en collaboration avec 19 athlètes olympiques et paralympiques de 14 disciplines différentes pour bien comprendre comment se déroule une journée aux Jeux », explique en entrevue Audrey Reilly, directrice de création, Équipe Canada pour lululemon.

« On a pris en compte toutes les demandes, les tenues sont adaptées aux mouvements, les poches sont faciles d’accès et sécurisées », dit-elle. L’une des plus grandes innovations des ensembles est celle de rafraîchir le corps si les températures sont élevées, car la météo peut être imprévisible à Paris entre juillet et septembre. « Nous avons utilisé les couches de base d’été proches du corps créées avec notre technologie SenseKnit, des perforations évacuent la sueur pour permettre à l’humidité de s’éloigner du corps », précise Audrey Reilly.

La directrice de création a pris soin de réunir le côté pratique et esthétique pour les tenues. « Pour la cérémonie d’ouverture, le rouge est de mise avec un bel imprimé. Pour le podium, la tenue rouge et blanche célèbre la feuille d’érable, tandis que pour les médias, la veste est dans des teintes plus claires, et pour la cérémonie de clôture, l’imprimé est lumineux et festif », dit-elle.

La marque lululemon a débuté sa collaboration avec Équipe Canada lors des Jeux d’hiver de Pékin 2022, et signe sa première collection d’été pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le partenariat entre lululemon et Équipe Canada s’étend jusqu’aux Jeux de Los Angeles 2028.

On peut se procurer certains vêtements et accessoires de la collection Équipe Canada pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en ligne et dans les boutiques lululemon. Dix pour cent des ventes de cette collection seront versés à la Fondation olympique canadienne et à la Fondation paralympique canadienne qui soutiennent les athlètes canadiens.

