(Paris) La Poste mettra en vente le 5 avril un timbre édité spécialement pour les Jeux olympiques de Paris et imprimé à 800 000 exemplaires, ont annoncé mardi le comité d’organisation des JO et La Poste.

Agence France-Presse

Il est aux couleurs de la charte graphique des JO, pastel rose et vert notamment, et présente une « allure néo-art déco », selon le Cojo. Y sont représentées la tour Eiffel et la Seine.

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS

« Ce timbre officiel célèbre l’esprit olympique et vient immortaliser ce grand rendez-vous de notre histoire collective », a déclaré Philippe Wahl, président-directeur général du groupe La Poste cité dans le communiqué.

Des timbres avaient été émis dès les JO d’Athènes en 1896, les premiers de l’ère moderne. Il y en avait également eu pour les Jeux de Paris en 1924.