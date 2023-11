Depuis le début du mois de juillet, Sophiane Méthot n’avait qu’un seul but dans ses compétitions : se rapprocher au maximum des Jeux olympiques de Paris en 2024.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Méthot a obtenu 55 120 points pour prendre la cinquième place de la finale qui a été remportée par la Britannique Bryony Page avec 56 680 points.

« Ç’a été un moment très émotif pour mon entraîneure [Karina Kosko] et moi. C’est vraiment un soulagement d’aller chercher cette place de qualification ! J’ai réussi et je suis tellement heureuse », a mentionné Sophiane Méthot d’entrée de jeu en entrevue avec Sportcom.

« En finale, c’était du bonbon ! Le plus stressant était passé et j’étais déjà dans le top-8. Chaque fois que j’ai la chance de participer à une finale, je veux performer ! Je suis contente d’avoir pris le cinquième rang dans une fin de semaine aussi chargée en émotions », a-t-elle ajouté.

Les Championnats du monde n’ont toutefois pas commencé sur une bonne note pour Méthot qui n’a pas obtenu un pointage à la hauteur de ses attentes à sa première routine en qualification. Elle s’est toutefois reprise de belle façon à sa deuxième tentative où elle a pris le sixième rang, assurant sa place pour le deuxième tour de qualification.

« J’ai eu une petite frousse dès le départ et ça n’a pas super bien été, mais heureusement, je me suis ressaisie et j’ai pu me qualifier pour la Q2. J’étais sur une belle lancée depuis la dernière Coupe du monde à Varna, en octobre, et je suis contente d’avoir poursuivi dans cette voie », a noté la trampoliniste de La Prairie.

Méthot a ensuite obtenu son billet pour la ronde finale en prenant le cinquième rang de la Q2. L’athlète de 25 ans a du même coup garanti sa place dans le top-8, ce qui était le critère de qualification pour les Jeux.

« Je savais que la deuxième ronde était extrêmement importante. J’étais vraiment, vraiment stressée avant de m’élancer. J’ai quand même été capable de livrer une excellente performance à ce moment-là. C’était ma routine la plus importante du cycle olympique. »

De son côté, Sarah Milette s’est classée 32e des qualifications avec ses 52 430 points, alors que du côté masculin, Rémi Aubin a terminé en 92e place.

Méthot et Milette ont également pris part aux épreuves par équipe en trampoline et au concours complet se classant cinquièmes dans les deux épreuves. Même si ces compétitions ont ajouté une charge de travail supplémentaire à sa semaine de travail aux mondiaux, Méthot avoue apprécier ces disciplines en équipe.

« C’est vraiment plaisant de participer à ce genre d’épreuves qu’on ne retrouve pas normalement en Coupes du monde ou dans les autres compétitions. Le stress est différent et c’est vraiment le fun de travailler tous ensemble pour le Canada. On y va plus pour le plaisir, mais c’est vraiment intéressant », a indiqué Méthot.

Chez les hommes, Aubin a aidé le Canada à prendre le 15e rang des qualifications du concours par équipe en trampoline.

De retour à la maison lundi, Sophiane Méthot profitera de 10 jours de congé avant de reprendre l’entraînement en prévision des prochaines Coupes du monde qui auront lieu en février et en mars.

« Le congé va vraiment faire du bien, car on n’a pas eu vraiment de pause depuis le mois de juillet. On va récupérer un peu et on va recommencer à s’entraîner pour les deux Coupes du monde restantes pour le processus de qualification olympique. Je compte travailler sur une nouvelle routine pour la présenter aux Jeux olympiques l’été prochain, si j’y participe, évidemment », a-t-elle conclu.