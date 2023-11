(Turin) Porté par une bruyante foule partisane, Jannik Sinner a signé un premier gain en carrière contre le favori Novak Djokovic, mardi, à l’occasion des Finales de l’ATP.

Associated Press

Sinner a gagné 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2), ayant besoin de plus de trois heures.

Âgé de 22 ans, Sinner défaisait Djokovic une première fois, à sa quatrième occasion.

Le Serbe avait remporté 19 matchs de suite depuis un revers en finale de Wimbledon, face à Carlos Alcaraz.

PHOTO TIZIANA FABI, AGENCE FRANCE-PRESSE Stefanos Tsitsipas, visiblement diminué physiquement, peinait à se déplacer et a fait appel au médecin.

Sinner a ponctué sa victoire avec un smash, au plus grand plaisir de la foule réunie à Turin.

Au fil du match, l’arbitre a souvent rappelé au public d’être plus silencieux, que ce soit dans les acclamations pour l’Italien ou les huées pour Djokovic.

Sinner aura comme prochain rival Holger Rune, tandis que le prochain adversaire de Djokovic sera Hubert Hurkacz.

Plus tôt mardi, Stefanos Tsitsipas s’est retiré du tournoi en raison d’une blessure au dos après seulement trois jeux, concédant la victoire à Rune.

Tsitsipas, le champion de la compétition en 2019, tirait de l’arrière 2-1 en première manche lorsqu’il a eu une longue conversation avec son physiothérapeute du sport.

Avec l’aide de ce dernier, il s’est relevé lentement du banc sur lequel il était assis, a hoché la tête et s’est dirigé vers Rune pour lui serrer la main.

Le match n’était vieux que de 17 minutes et le dénouement a mené à des huées de la part des spectateurs à Turin, qui ont plutôt dû se contenter d’un duel hors-concours entre les réservistes Taylor Fritz, des États-Unis, et Hurkacz, de la Pologne.

« Mes excuses à tous les spectateurs et à la foule qui est venue m’appuyer aujourd’hui et qui a assisté au match. Je suis profondément déçu de ne pas avoir été capable de compléter le match, a déclaré Tsitsipas. Mes médecins et les nombreuses visites que j’ai effectuées au cours des derniers jours m’avaient donné le feu vert pour me présenter et essayer.

« Malheureusement, je me sentais vraiment mal sur le court. […] Je déteste me retirer de matchs. Je ne suis pas ce genre de personne qui aime quitter pendant un match, et ça me tue de ne pas être capable de compléter ce tournoi, celui pour lequel je me suis préparé depuis si longtemps, pour lequel je me suis assuré d’être en pleine santé pour jouer de mon mieux et montrer mes capacités en tant que joueur. »

Tsitsipas, qui avait perdu 6-4, 6-4 contre Sinner, dimanche, avait interrompu une séance d’entraînement, vendredi, en raison de ce qui semblait être un problème physique. Cependant, le tennisman grec avait dit qu’il se portait « absolument bien ».

Rune a perdu son premier match 7-6 (4), 6-7 (1) et 6-3 contre Djokovic.

« C’est sûr (que je ne voulais pas gagner de cette façon). C’est malheureux, a évoqué Rune. On pouvait le voir à son premier jeu au service ; il n’était pas totalement confortable.

« C’est certain, quelque chose se tramait et il a demandé l’intervention d’un physiothérapeute du sport que je connaissais. C’est une longue saison, je lui souhaite tout ce qu’il y a de mieux. »

Tsitsipas s’était aussi retiré du tournoi en 2021, après avoir perdu son premier match.

« C’est très regrettable. J’ai eu deux éditions ici à Turin où j’ai dû me retirer du tournoi », a rappelé Tsitsipas. « Cela ne m’était jamais arrivé auparavant. Je ne me souviens que de très peu d’occasions à cet égard.

« Cela me fait très mal parce que c’est le tournoi qui compte le plus pour moi, y compris les tournois du Grand Chelem. Je ne suis pas en mesure de concourir comme je le voudrais. »