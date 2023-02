(Tokyo) Une entreprise japonaise ciblée dans le scandale de corruption qui a entaché les Jeux olympiques de Tokyo a indiqué jeudi qu’elle renforcera ses procédures de sécurité afin d’éviter un autre éventuel dérapage.

Yuri Kageyama et Stephen Wade Associated Press

Kadokawa « a sérieusement trahi la confiance du public », a déclaré le président de l’entreprise Takeshi Natsuno. Accompagné de deux autres dirigeants de l’entreprise, il s’est penché vers l’avant en conférence de presse afin de présenter ses excuses.

Tsuguhiko Kadokawa, le fils du fondateur, a été arrêté en septembre après avoir possiblement offert un pot-de-vin à Haruyuki Takahashi, un membre du comité organisateur des Jeux de Tokyo, d’un montant de 69 millions de yens (480 000 $).

Le Groupe Kadokawa avait été sélectionné comme commanditaire olympique et fut responsable de l’impression du programme et des guides des JO.

Takahashi est un ex-dirigeant de l’agence de publicité japonaise Dentsu, qui a joué un rôle clé dans l’obtention des JO par Tokyo en 2013, et qui s’est ensuite occupée du marketing des Jeux de Tokyo.

Takahashi a été arrêté et libéré de prison après avoir purgé quatre mois en détention. Les médias japonais rapportent qu’il nie toujours les accusations de corruption.

Il fait aussi l’objet d’allégations de corruption en lien avec de nombreuses autres entreprises qui ont entretenu des liens d’affaires avec les JO de Tokyo : Aoki Holdings, une entreprise responsable de fournir l’uniforme à la délégation olympique japonaise ; Daiko Advertising Inc., ADK Marketing Solutions et Sun Arrow, qui était responsable de la conception et de la création des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques du Japon Miraitowa et Someity.

Si des procès doivent avoir lieu, alors ils pourraient mettre du temps à se mettre en marche puisque la plupart des dossiers au Japon sont réglés hors cour, et que plus d’une dizaine de personnes sont impliquées.