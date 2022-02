Réponse : C) Quatre : une au relais et au 500 mètres à Vancouver en 2010, une au 1500 mètres à Sotchi en 2014 et une au relais à Pékin en 2022.

Question : le patineur de vitesse sur courte piste Charles Hamelin compte maintenant un total de six médailles olympiques en carrière. Combien sont de couleur or ? A) Deux B) Trois C) Quatre D) Cinq

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Grande célébration

Les patineurs de vitesse sur courte piste ont célébré en grand leur médaille d’or décrochée au relais. Dans une photo publiée en story sur Instagram, Jordan Pierre-Gilles a placé toutes les médailles remportées par l’équipe masculine sur la boîte d’une bouteille de whisky Glenfiddich. « Une célébration en bonne et due forme », a-t-il écrit.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @JORDANPIERREGILLES

Le temps d’une photo

Un bénévole des Jeux de Pékin a vécu ce qu’on devine un beau moment, jeudi, quand l’équipe canadienne féminine de hockey a remporté l’or. L’attaquante Emma Maltais a mis sa médaille autour de son cou, le temps d’une photo. L’employé était tout sourire sous son habit de protection contre la COVID-19.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @EMMAMALTAIS17

Eileen Gu et sa grand-mère

La skieuse acrobatique Eileen Gu est officiellement l’athlète, avec un grand A, des Jeux de Pékin. Triple médaillée, dont deux fois d’or, elle fait déplacer les foules en Chine. Sur Instagram, elle compte 1,2 million d’abonnés. La jeune sensation en a fait sourire plus d’un, jeudi, en publiant une série de photos au côté de sa grand-mère. La skieuse n’avait, à ce moment-là, pas encore remporté sa troisième médaille.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @EILEEN_GU_

Long trajet de retour

C’est loin, Pékin. Bien des athlètes canadiens ont parlé du – très – long trajet de retour sur leurs réseaux sociaux au cours des derniers jours. La patineuse de vitesse sur longue piste Brooklyn McDougall a publié dans sa story le temps total que ça lui a pris entre le moment où elle a quitté la Chine et son arrivée à la maison : 42 heures 24 minutes et 31,49 secondes.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @BROOKLYN_MCDOUGALL

Triple médaillé

Le patineur de vitesse Steven Dubois quitte Pékin avec trois médailles, une de chaque couleur, dans sa valise. Sur son compte Instagram, il a publié une photo de l’équipe masculine sur le podium après le relais masculin. On y voit Charles Hamelin au centre qui fait un six (son nombre de médailles olympiques) avec ses mains. Ses quatre coéquipiers l’entourent et le montrent du doigt. « Vous avez tous déjà vu cette photo, mais je voulais la publier comme souvenir d’un moment magique avec des gens que je considère comme ma famille. Entendre l’hymne national canadien sur le podium aux côtés de ces gars était surréel », a-t-il écrit avant de remercier tous ceux qui l’ont soutenu dans son parcours.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @STEVENDUBOIS

Valérie Maltais dans l’histoire

En remportant l’or à la poursuite par équipes, Valérie Maltais est devenue la première Canadienne et la troisième patineuse de vitesse au monde à gagner une médaille olympique en longue piste et en courte piste. Un montage de l’athlète a été publié sur le compte TikTok officiel de Patinage de vitesse Canada. Maltais l’a ensuite diffusé sur Instagram. « Du club des F-18 de La Baie à championne olympique, a-t-elle écrit. Le chemin parcouru en valait la peine, j’aime patiner et la passion est encore au rendez-vous. »