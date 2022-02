(Zhangjiakou ) Jared et Hannah Schmidt participent à leurs premiers Jeux olympiques et ils peinent encore à réaliser qu’ils y sont ensemble, entre frère et sœur. En tout, cinq fratries participent aux Jeux.

Émilie Bilodeau La Presse

« Les Jeux, c’est tellement une expérience unique. C’est juste vraiment cool d’avoir Hannah avec moi, ici », souligne Jared, à la fin de son entraînement de ski cross, au parc à neige Genting. Quelques mètres plus loin, sa sœur aînée descend la piste, entourée des autres filles de l’équipe canadienne.

Hannah, 27 ans, et Jared, 24 ans, skient ensemble, s’entraînent ensemble et voyagent ensemble. Depuis qu’ils font partie de l’équipe nationale de ski cross, ils ont aussi emménagé ensemble à Calgary, dans une maison avec deux autres colocataires.

Les frangins s’entendent très bien. « On a nos chicanes de temps à autre comme tout le monde, mais sinon, on s’entend vraiment bien », affirme Hannah, qui occupe actuellement le 10e rang de la Coupe du monde en ski cross. Jared, lui, est 32e.

« Ça peut paraître bizarre, mais on se voit plus souvent quand on est à la maison que lorsqu’on est sur la route. En voyage, Jared s’entraîne avec les gars et moi, je suis plus avec les filles », explique Hannah, à la veille de son épreuve.

« Quand on est sur la route, ça me permet d’avoir une pause de Jared », dit en rigolant la skieuse qui aime taquiner son frère. « Mais non, sans blague, on s’entend super bien. On partage le même sport et les mêmes inspirations. »

PHOTO MATIC KLANSEK, GEPA PICTURES Jared Schmidt

Hormis Hannah et Jared, huit autres athlètes ont un frère ou une sœur qui participe aux compétitions olympiques. C’est le cas de Chloé et Justine Dufour-Lapointe en bosses, de Scott et Christian Gow en biathlon, de Cassie (demi-lune) et Darcy Sharpe (descente acrobatique et grand saut) ainsi que de Marielle (ski cross) et Broderick Thompson (ski alpin).

Des athlètes de Tremblant

Les enfants Schmidt sont nés à Ottawa, mais ils ont grandi sur les pistes (et dans les sous-bois) du mont Tremblant, où leur père est entraîneur. Dès que leur horaire le leur permet, ils aiment retourner aux sources.

Hannah et Jared ont justement passé le temps des Fêtes au chalet de leurs parents, à Mont-Tremblant. Ils ont fabriqué une maison en pain d’épices, ils ont fait de la raquette, glissé et skié. Ils ont profité du temps en famille, surtout qu’ils n’avaient pas pu se réunir pour Noël, en 2020, à cause de la COVID-19.

« C’était vraiment le fun parce qu’à la montagne, j’ai vu une foule d’amis avec qui j’ai fait de la compétition et j’ai aussi vu leur famille », raconte Hannah sous le soleil brillant, mais le froid polaire de Zhangjiakou.

Les Schmidt ont longtemps fait de la compétition de ski alpin, mais Jared le dit à qui veut bien l’entendre : il n’a jamais fait partie des meilleurs. Brittany Phelan, une autre athlète qui skie à Tremblant, lui a un jour suggéré d’essayer le ski cross. Il est devenu amoureux du sport.

À son tour, il a convaincu sa sœur de se convertir à la discipline dès qu’elle aurait terminé ses études en criminologie. Quelques années plus tard, ils se retrouvent ensemble – avec Brittany Phelan aussi – aux Jeux olympiques de Pékin.

Un duo compétitif

Hannah et Jared sont arrivés à Zhangjiakou il y a une semaine. Depuis, ils s’entraînent et savourent chaque instant.

« C’est vraiment le fun de rencontrer d’autres athlètes canadiens qu’on ne croise jamais en temps normal. On se voit au salon des athlètes ou à la cafétéria. On rencontre aussi plein de monde d’autres pays », dit Jared, visiblement heureux de son expérience olympique. Son épreuve à lui aura lieu vendredi au petit matin, au Québec.

Les athlètes de ski cross ont d’ailleurs descendu la piste du parc à neige de Genting en novembre dernier dans le cadre d’une Coupe du monde. Hannah était arrivée 14e, Jared, 39e.

« Cette piste est bien, dit Hannah en montrant la montagne avec son bâton de ski. Ce n’est rien de vraiment fou, il n’y a pas de sauts géants. En fait, il y a plusieurs sauts, mais ils ne sont pas si épeurants. Par contre, c’est une piste qui est très longue. Ça prend 1 mi 15 s à 1 min 20 s pour la descendre. C’est donc assez fatigant pour les jambes. »

Jared et Hannah se décrivent tous les deux comme des personnes très compétitives. « Quand on joue à des jeux de société, aux cartes ou qu’on fait du sport ensemble, on veut toujours gagner. On est très compétitifs », soutient Jared.

Mais lors de leurs épreuves respectives, il n’y aura pas de compétition. Le frère et la sœur assurent qu’ils s’encourageront le plus fort possible.