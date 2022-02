(Pékin) Le Canada va revenir des Jeux olympiques sans médaille au hockey masculin pour la première fois en 16 ans.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Lucas Wallmark a marqué à mi-chemin de la troisième période et la Suède a pris la mesure du Canada 2-0 en quarts de finale des Jeux de Pékin, mercredi.

Lars Johanssen a réalisé 22 arrêts devant le filet des Suédois, qui affronteront les représentants du Comité olympique russe, vendredi, en demi-finale. Anton Lander a ajouté le but d’assurance dans un filet désert.

Matt Tomkins, solide devant le filet du Canada, a repoussé 24 tirs.

Wallmark a inscrit le but victorieux lorsque Andrew McBain et Eric O’Dell ont été incapables de sortir la rondelle de leur zone défensive. Wallmark a récupéré la rondelle, son tir a dévié sur le bâton de Tyler Wotherspoon et a déjoué Tomkins avec 9 min 45 s à jouer à la troisième période.

Le Canada a ensuite tenté de mettre de la pression, mais Lander a mis fin au suspense alors que Tomkins avait été retiré à la faveur d’un attaquant supplémentaire avec moins de deux minutes à faire.

Ce but permet à Wallmark de rejoindre le Slovaque Juraj Slavkovsky en tête des buteurs du tournoi avec cinq.

Ce match marquait le premier rendez-vous des deux pays aux Jeux olympiques depuis la finale pour la médaille d’or en 2014 à Sotchi, lorsque le Canada avait blanchi la Suède 3-0.

C’était aussi la dernière présence des joueurs de la LNH aux Jeux.

La Ligue a décidé de faire l’impasse sur l’évènement en 2018 pour des raisons financières avant de se retirer cette année en raison des difficultés liées à la COVID-19 qui ont entraîné le report de dizaines de matchs en décembre.

La Suède s’est qualifiée pour les quarts de finale à Pékin en tant que quatrième tête de série, tandis que le Canada a dû jouer un match supplémentaire – une victoire de 7-2 contre la Chine – lors de la ronde de qualification, mardi, après avoir terminé 5e des 12 équipes du tournoi rotation.

Le Canada a remporté l’or olympique avec ses joueurs de la LNH en 2010 et 2014 avant de décrocher le bronze il y a quatre ans avec une formation de joueurs professionnels principalement installés en Europe.

Même si elle avait gagné trois de ses quatre matchs avant le duel de mercredi soir – dont deux victoires contre la Chine, qui en était à ses débuts en hockey olympique –, la formation canadienne ne s’est jamais vraiment mise en marche à Pékin.

Le Canada a entamé le tournoi avec une défaite contre les États-Unis lors de la phase de groupe, ce qui a forcé la troupe de Claude Julien à se mesurer à la Chine en ronde de qualification.

Les Canadiens ont gagné le match mais ont été peu convaincants, surtout en début de rencontre, avant d’affronter des Suédois reposés seulement 24 heures plus tard.

Et bien que Tomkins et Edward Pasquale ont été généralement solides devant le filet, le fait que Devon Levi – le joueur le plus utile lors du Championnat du monde junior et qui affiche de belles statistiques dans la NCAA – n’ait pas vu une seule minute d’action en a étonné plusieurs, en Chine et au Canada.

« Une expérience fantastique, un honneur incroyable d’être ici aux Jeux olympiques et d’avoir la chance de porter l’unifolié et représenter le pays. C’est quelque chose dont je vais me souvenir le reste de ma vie », a déclaré Tomkins après la défaite.