(Pékin) D’une compétition à l’autre depuis le début des Jeux olympiques de 2022, James Crawford n’a jamais cessé de se dépasser, jusqu’à ce qu’il accède enfin à un podium.

La Presse Canadienne

Crawford s’est classé troisième du combiné alpin masculin, jeudi, après avoir raté de peu des médailles lors de ses deux sorties précédentes à Pékin.

Lundi, il s’était classé quatrième de la descente, à sept centièmes de seconde de la troisième position, avant de terminer au sixième rang du super-G mardi.

PHOTO FABRICE COFFRINI, AGENCE FRANCE-PRESSE James Crawford

« J’ai adopté cette nouvelle mentalité qui consiste à me placer en position pour gagner à chaque course », a déclaré le Torontois de 24 ans.

« Même si vous ne gagnez pas, même si vous n’êtes pas dans le top 10, si vous avez cette mentalité et cette capacité à pousser et à vous mettre en position pour gagner, ce sera probablement une bonne journée, quelle que soit votre position finale. Pour moi, cela a vraiment contribué à me permettre de pousser et d’être dans un endroit où tout peut arriver, un jour donné. »

Cet état d’esprit a été évident jeudi matin lorsqu’il a inscrit le deuxième temps lors de l’étape de la descente, grâce à un temps d’une minute 43,14 secondes. En après-midi, il a ensuite réalisé un chrono de 48,97 secondes dans la portion du slalom.

Ces performances lui ont permis de compléter la compétition avec un chrono cumulatif de 2 : 32,11 et de procurer au Canada sa toute première médaille au combiné alpin.

« J’ai toujours eu de la vitesse. Lors des deux dernières années, j’ai toujours été dans la lutte dans les temps de passage en descente et en super-G, mais je n’avais pas l’expérience pour le réaliser de façon constante de haut en bas », a reconnu Crawford.

« Cette année, avec de petits ajustements à mon équipement et à mon style, et avec mon approche générale, ça me permet de sortir du portillon et d’être un aspirant à chaque opportunité. »

Crawford a admis qu’il ne pouvait en « demander davantage » après avoir obtenu une médaille olympique. Mais même lors de la conférence de presse d’après-course, il commençait à penser aux Jeux de 2026, en Italie.

« En prévision des prochains Jeux olympiques, j’espère que je pourrai prendre ce que j’ai fait ici, continuer de pousser et poursuivre ma carrière. Mais avant que ça ne se produise, je vais prendre un peu de temps à domicile et me détendre avec mon amie de cœur, ma famille et célébrer autant que possible. Je ne pense pas que je vais réaliser tout ça tant que je ne serai pas à la maison. »

L’Autrichien Johannes Strolz a remporté l’épreuve avec un temps de 2 : 31,43, devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (2 : 32,02).

Troisième après la descente grâce à un temps de 1 : 43,54, le Canadien Brodie Seger, de North Vancouver, s’est contenté d’un chrono de 51,49 au slalom et il a terminé au neuvième rang, directement derrière son compatriote Broderick Thompson. Ce dernier s’est classé huitième de la descente (1 : 44,39) et huitième du slalom (49,81) également.

Seger a fait remarquer qu’il n’avait pas chaussé des skis de slalom en près de deux ans. Toutefois, lorsqu’il est arrivé aux Jeux de Pékin, il a réalisé qu’il avait une chance de faire sa marque au combiné alpin.

« C’est certain que je n’ai jamais été l’un des gars catalogués pour le combiné, et c’est la raison pour laquelle je n’ai pas participé à un seul slalom lors des deux dernières saisons », a précisé Seger, entre la descente et le slalom de jeudi.

« Je suis vraiment content d’avoir fait le travail, plus ou moins, lors de cette descente et d’avoir réalisé quelque chose de bon. »

Trevor Philp avait inscrit un temps de 1 : 46,84 lors de la descente, mais n’a pas été capable de compléter le slalom.