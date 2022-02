PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS

Eileen Gu offre tout un spectacle et remporte l’épreuve de grand saut

(Pékin) La représentante de la Chine Eileen Gu a réussi le premier 1620 de sa carrière et elle a remporté la médaille d’or à l’épreuve féminine de grand saut en ski acrobatique aux Jeux olympiques de Pékin, mardi.

Jake Seiner Associated Press

Surnommée la « Princesse des neiges », Gu a réalisé l’exploit à son dernier saut pour surprendre la Française Tess Ledeux et obtenir ce qu’elle espère être la première de trois médailles d’or à Pékin.

Gu est une des athlètes chinoises les plus en vue aux Jeux. Elle est considérée comme une favorite pour une médaille au grand saut, en slopestyle et à la demi-lune.

Ledeux est la seule autre femme à avoir atterri un 1620 – quatre tours et demi — dans une compétition et elle en a réussi un à son premier saut, malgré un atterrissage légèrement chancelant.

Gu avait laissé entendre après les qualifications de lundi qu’elle pourrait être en mesure de rejoindre Ledeux. Alors que tout était à l’enjeu, elle l’a fait.

Âgée de 18, Gu a crié lorsqu’elle a atterri son dernier saut, puis elle est tombée à genoux lorsque son pontage de 94,50 a été annoncé.

Ledeux a tenté d’améliorer son sort à son dernier saut, arrivant de reculons vers le tremplin pour tenter un 1440 inversé. L’atterrissage n’a cependant pas été parfait et elle a ouvert la porte à la Chinoise.

Gu, qui est née aux États-Unis, a fait face à des critiques dans son pays natal lorsqu’elle a choisi de porter les couleurs de la Chine aux Jeux de Pékin.

PHOTO PHIL NOBLE, REUTERS Gu est une des athlètes chinoises les plus en vue aux Jeux. Elle est considérée comme une favorite pour une médaille au grand saut, en slopestyle et à la demi-lune.

La mère de Gu est née en Chine et bien qu’elle ait appris à skier en Californie, elle a mentionné que son objectif était de devenir une modèle pour les jeunes filles en Chine, qui n’ont pas eu beaucoup d’athlètes féminines à admirer.

Ce fut également une décision lucrative pour elle. Son visage est sur des publicités un peu partout à Pékin et sa carrière de mannequin est presque aussi en vue que ses talents de skieuse. Elle a fait des apparitions pour Vogue, Victoria’s Secret, Louis Vitton, Tiffany et plus encore.

La Suissesse Mathilde Gremaud a décroché la médaille de bronze.