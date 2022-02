Les Chinois Ren Ziwei (notre photo) et Li Wenlong ont donc remporté le doublé, avec respectivement l’or et l’argent.

Déception du côté des Canadiens au 1000 m. Jordan Pierre-Gilles a été pénalisé après un contact lors de sa course de quart de finale, tandis que Pascal Dion a chuté pendant la sienne.

Jean-François Téotonio La Presse

Pierre-Gilles avait terminé deuxième de son quart de finale, bon pour se qualifier pour les demies. Mais un contact en début de course avec le Chinois Wu Dajing lui aura été fatal.

De son côté, Pascal Dion avait bien entamé sa course et se battait pour une des deux places donnant accès à la demi-finale… avant qu’il ne chute, sans contact visible. Le patineur de Pointe-aux-Trembles avait des espoirs de médailles dans cette épreuve, mais son parcours s’y termine abruptement.

En grande finale, plusieurs tours avaient été effectués avant que la course ne soit rappelée. Un bout de lame s’était logé dans la glace, ce qui mettait en péril la sécurité des patineurs.

Cette journée folle au Palais omnisports de Pékin s’est conclue comme elle s’est entamée : avec un contact, une chute et une pénalité. Au fil d’arrivée, le Chinois Ren Ziwei, deuxième, tentait de dépasser le Hongrois Sandor Liu Shaolin, premier. Une petite bousculade entre les deux aura finalement sonné le glas des espoirs de Shaolin, qui célébrait alors ce qu’il pensait être une course bonne pour la médaille d’or.

MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Hongrois Sandor Liu Shaolin et le Chinois Ren Ziwei.

Ce dernier avait toutefois commis une faute plus tôt dans la course, et a finalement reçu un carton jaune pour la dispute au fil d’arrivée. Il était éjecté du podium.

Les Chinois Ziwei et Li Wenlong ont donc remporté le doublé, avec respectivement l’or et l’argent. Shaoang Liu, le frère du Hongrois pénalisé, s’est retrouvé avec le bronze.