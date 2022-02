La mère du skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, Julie Thibaudeau, était évidemment devant son téléviseur, samedi matin, quand son fils a remporté la médaille d’argent à l’épreuve de bosses.

Sur son compte Twitter, elle a d’abord publié une photo de toute la famille. « Tu as fait ce que tu avais à faire », a-t-elle écrit. Dans une seconde publication, on pouvait lire : « Quelle fierté d’être ta maman. Un cœur en or ! »

Athlètes… et danseurs !

Si certains athlètes oublient parfois d’avoir du plaisir avant tout aux Jeux olympiques, ce n’est pas le cas de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh ! Trois de ses bobeurs, vêtus de leur pantalon de neige et le sourire aux lèvres, ont fait une démonstration de leur talent de danseurs dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la Fédération nationale. « Nous sommes dans une ambiance olympique ! », a-t-elle écrit. La vidéo en a fait sourire plus d’un.

Alexei Kovalev avec l’équipe chinoise

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Alexei Kovalev est l’un des entraîneurs adjoints de l’équipe chinoise de hockey à Pékin. Très actif sur son compte Instagram, il a publié plusieurs photos au cours des derniers jours. L’une d’elles le montre avec une écharpe et des gants aux couleurs de la Chine. « Je suis sexy et je le sais », a écrit le Russe en ajoutant des bonshommes sourire.

Des mentors impliqués

Les mentors de l’équipe canadienne ne sont pas sur les sites de compétition à Pékin, mais s’assurent de ne rien manquer de l’action et d’encourager les athlètes comme il se doit. L’ex-skieuse Maxime Dufour-Lapointe a publié dans sa story Instagram une série de vidéos de ses collègues mentors qui regardaient la finale du 5000 m en patinage de vitesse sur longue piste. Quand la Canadienne Isabelle Weidemann a décroché le bronze, l’ex-patineur Gilmore Junio a collé un grand « 1 » dans le rond des médailles de bronze sur le mur derrière les téléviseurs.

Le drapeau sur un bâton de hockey

Sur le podium pour recevoir sa médaille d’argent, Mikaël Kingsbury tenait dans sa main droite un bâton de hockey auquel était accroché un drapeau du Canada. « Nommez quelque chose de plus canadien », a écrit Équipe Canada sur son compte Twitter.

Du plaisir au village

Comme à Tokyo l’été dernier, les athlètes canadiens s’occupent de différentes façons au village olympique. Le skieur acrobatique Miha Fontaine a partagé dans sa story une vidéo de ses coéquipiers Émile Nadeau et Rémi Bélanger en pleine partie de ping-pong. Une autre vidéo montrait Bélanger en train de jouer à un jeu vidéo en réalité virtuelle.