PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS

L’Ontarienne Madeline Schizaz avait fort à faire pour aider le Canada à assurer sa place en finale à l’épreuve de patinage artistique par équipe. L’athlète de 18 ans a livré une performance inspirante lors de son programme court, si bien qu’elle a permis au pays d’obtenir son billet pour l’épreuve des médailles.

Nicholas Richard La Presse

Avant la compétition de samedi soir, le Canada occupait le sixième rang du classement, après trois épreuves. Seules les cinq premières nations se qualifiaient pour la finale.

Sous la pièce My Sweet and Tender Beast, Schizaz a offert une prestation de haute qualité, elle qui a réussi à la perfection un triple boucle piqué ainsi qu’un double axel, notamment.

Sa performance lui a valu un pointage de 69,60 et lui a permis de prendre la tête. L’exécution de la championne nationale en titre a été suffisante. Seules Kamila Valieva (90,18) du Comité olympique russe et Wakaba Iguchi (74,73) du Japon ont fait mieux.

Le Canada a terminé au quatrième rang du classement cumulatif et tentera de défendre son titre olympique acquis dans cette épreuve en 2018. Le Comité olympique russe pointe au premier rang, suivis des États-Unis et du Japon. La Chine est la dernière et cinquième équipe qualifiée.

La pression reposait sur les épaules de Schizas, dimanche matin, après que les programmes chez les hommes, en danse sur la glace et en couple eurent été effectués deux jours plus tôt.

Les Canadiens étaient déjà dans une position peu enviable lorsque le champion canadien Keegan Messing a raté le vol de l’équipe vers Pékin en raison d’un test positif à la COVID-19.

Ayant la tâche de remplacer Messing avec un court préavis, Roman Sadovsky a connu un programme court chancelant pour terminer huitième sur neuf patineurs.

Piper Gilles et Paul Poirier, les médaillés de bronze au dernier Championnat du monde, ont pris le quatrième rang en danse sur glace tandis que Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont signé une cinquième position en couple, vendredi. Le Canada s’était alors hissé au sixième échelon.

Comme les substitutions sont autorisées, Patinage Canada a annoncé que Vanessa James et Eric Radford prendront part au programme libre en couple, lundi.

Le Canada a décroché la médaille d’argent lors des débuts de cette discipline par équipe, aux Jeux de Sotchi, en 2014, et il a ensuite remporté l’or aux Jeux de PyeongChang, en 2018. L’équipe était notamment composée des danseurs sur glace Tessa Virtue et Scott Moir ainsi que des champions du monde Patrick Chan et Kaetlyn Osmond.

Chan et Osmond ont pris leur retraite peu de temps après la fin des Jeux de PyeongChang alors que Virtue et Moir ont emprunté la même voir en septembre 2019, mettant le programme du Canada en reconstruction.

Avec La Presse Canadienne