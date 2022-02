(Pékin) On s’attendait de la Finlande qu’elle représente un bon test pour le Canada en hockey féminin, mais le match a vite tourné au vinaigre pour elle.

La Presse Canadienne

Brianne Jenner et Sarah Nurse ont toutes deux enregistré un tour du chapeau et le Canada a écrasé la Finlande 11-1, samedi, lors du tournoi de hockey féminin des Jeux olympiques de Pékin.

Nurse a réussi son tour du chapeau en troisième période, lorsqu’elle a donné les devants 9-1 au Canada. Moins de deux minutes plus tard, Jenner complétait le sien pour sceller l’issue de la rencontre.

« Nous ne nous attendions pas à marquer autant de buts dans chaque match, mais c’est très bien de voir la façon dont nous obtenons de l’attaque », a soutenu Jenner.

L’attaque du Canada (2-0-0) roule à plein régime depuis le début du tournoi, alors qu’elle a inscrit 12 buts contre la Suisse lors de son premier match.

Sara Fillier et Laura Stacey ont toutes deux fait bouger les cordages à deux reprises alors que Jamie Lee Rattray a inscrit l’autre but de l’équipe canadienne.

Natalie Spooner a participé à quatre buts du Canada tandis que Marie-Philip Poulin a mis la table pour trois réussites des siennes. Seize des 19 patineuses de l’unifolié ont obtenu au moins un point.

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS Natalie Spooner a récolté quatre mentions d’aide.

« Non seulement nous avons cette créativité offensive et ces prouesses offensives, mais nous avons aussi de la confiance, a observé Nurse. C’est quelque chose dont nous avons peut-être un peu manqué par le passé, mais je crois que les 23 joueuses ont confiance en leur talent et leurs habiletés. »

Ann-Renée Desbiens n’a cédé qu’une fois en 29 tirs devant la cage du Canada, qui croisera le fer avec les joueuses du Comité olympique de Russie, lundi.

Le Canada tente de reconquérir la médaille d’or qu’il a perdue en tirs de barrage aux mains des États-Unis lors des Jeux de PyeongChang, en 2018.

Minnamari Tuominen a trouvé le fond du filet pour la Finlande (0-2-0), qui revenait d’un revers de 5-2 contre les Américaines.

La gardienne Meeri Raisanen a amorcé l’affrontement pour les Finlandaises et elle a permis sept buts en 35 tirs lors de ses 40 minutes devant le filet. En relève, Anni Keisala a repoussé neuf des 13 rondelles dirigées vers elle au troisième engagement.

La Finlande était privée de son entraîneur-chef Pasi Mustonen. Il a quitté Pékin pour retourner chez lui, vendredi, en raison de la maladie dans sa famille.

L’entraîneur adjoint Juuso Toivola a pris les rênes de l’équipe derrière le banc, samedi.

« Nos pensées sont assurément avec Pasi, a insisté l’entraîneur-chef du Canada, Troy Ryan. Il a toujours été un très bon adversaire. Je pense certainement à lui et à sa famille en ce moment. »

Les Finlandaises n’ont trouvé aucune réponse à l’attaque du Canada. Elles ont commis des revirements et elles ont marqué dans leur propre filet pour subir leur pire dégelée contre les Canadiennes depuis un revers de 15-0, en 2010.

« C’est peut-être la meilleure Équipe Canada que j’ai vue, a analysé Toivola. Elles ont été plus rapides qu’à Calgary [lors du dernier Championnat du monde de hockey féminin]. »

Avant le match, Hockey Canada a annoncé que l’attaquante Mélodie Daoust allait être rayée de la formation.

La Québécoise de 30 ans est aux prises avec une blessure et selon Hockey Canada, son état de santé est évalué quotidiennement. Daoust devrait revenir dans la formation « à un certain point » pendant le tournoi.

Daoust a été victime d’une mise en échec contre la bande de la défenseure Sarah Forster, lors de la deuxième période d’une victoire de 12-1 contre la Suisse en lever de rideau du tournoi olympique, jeudi.

L’attaquante canadienne a quitté la surface en douleur et elle semblait se tenir une épaule.

Daoust a mené le Canada vers une médaille d’or au Championnat du monde de hockey féminin, l’été dernier à Calgary, grâce à une récolte de six buts et six assistances en sept parties.