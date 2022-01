Patinage de vitesse Canada et le Comité olympique canadien ont dévoilé l’identité des 10 patineurs de vitesse courte piste canadiens qui participeront aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 et on retrouve parmi eux sept recrues.

La Presse Canadienne

Charles Hamelin, Pascal Dion et Kim Boutin sont les seuls membres de l’équipe avec de l’expérience olympique. Steven Dubois, Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles, Danaé Blais, Florence Brunelle, Alyson Charles et Courtney Sarault en seront tous à leur première participation aux Jeux olympiques.

Le Canada a remporté 33 médailles depuis l’ajout du patinage de vitesse courte piste au programme olympique en 1992 à Albertville, dont cinq en 2018 à PyeongChang.

À Pékin, les épreuves de patinage de vitesse courte piste seront présentées du 5 au 16 février au Palais omnisport de la capitale.

Le Canada sera représenté aux relais 5000 m masculin, 3000 m féminin et 2000 m mixte, tandis que le nombre maximal de trois patineurs participera à chacune des épreuves individuelles (500 m, 1000 m et 1500 m) à l’exception du 1000 m chez les hommes où seulement deux places ont été acquises.