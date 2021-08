(Tokyo) Ils ont commencé avec la propagation mondiale d’un virus et une pause d’un an, puis ils ont pris fin avec le passage d’un typhon et toujours la présence du virus. Entre les deux, il y a eu un peu de tout.

Les Jeux de Tokyo 2020, présentés en 2021 à la suite du report d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, ont pris fin dimanche au terme d’une cérémonie de clôture joyeuse et même festive, dans un stade vide.

La cérémonie avait comme thème « les mondes que nous partageons » et a mis en vedette autant un groupe ska pour permettre aux athlètes de faire la fête, que des danses traditionnelles japonaises pour souligner l’histoire du pays.

Le regard des Olympiens s’est aussi tourné vers Paris, hôtesse des Jeux d’été de 2024.

PHOTO AARON FAVILA, ASSOCIATED PRESS La maire de Paris Anne Hidalgo a reçu le drapeau olympique des mains du président du Thomas Bach.

Présentés au cœur d’une nouvelle poussée de la pandémie au Japon et même si la majorité des citoyens du pays eut préféré leur annulation, les Jeux ont eu lieu, malgré des enjeux logistiques et médicaux sans précédent.

Les attentes étaient modestes, au mieux, et apocalyptiques, au pire. Même le président du Comité international olympique, Thomas Bach, craignait que ces Jeux soient des « Olympiques sans âme ». Mais il a vu quelque chose de différent.

« Vous avez été plus rapides, vous êtes allés plus haut, vous avez été plus forts parce que vous avez été solidaires, a dit Bach aux athlètes durant la cérémonie de clôture en faisant allusion à la devise olympique Citius, Altius, Fortius (Plus vite, Plus haut, Plus fort).

« Ce fut encore plus remarquable en raison des obstacles auxquels vous avez fait face en raison de la pandémie. Dans ces moments difficiles, vous avez offert le plus précieux des cadeaux au monde : l’espoir. Pour une première fois depuis le début de la pandémie, le monde entier s’est réuni », a-t-il ajouté.

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

Les quatrièmes Olympiques présentés au Japon, les premiers d’été après ceux de 1964, avaient comme objectif de rassembler le monde entier après qu’une maladie l’eut menacé et divisé.

La pandémie était toujours présente dans les esprits lors de la cérémonie de clôture. Certains drapeaux ont dû être portés par des bénévoles puisque des milliers d’athlètes sont rentrés dans leur pays dans les jours suivant leurs compétitions en raison du protocole mis en place par le CIO et le comité organisateur.

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS Des athlètes canadiens ont immortalisé leur participation à la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo.

Les milliers d’athlètes avaient des couvre-visages, mais plusieurs les ont enlevés le temps de prendre une photo ou deux.

Damian Warner, champion en décathlon, a porté le drapeau du Canada, vêtu d’un veston en jean malgré la chaleur et l’humidité.

PHOTO ADEK BERRY, AGENCE FRANCE-PRESSE Le médaillé d'or Damian Warner avait été désigné comme porte-drapeau pour le Canada.

Warner était le 45e représentant parmi les 206 à faire son entrée dans le stade, entre le Qatar et le Gabon. Après avoir formé un grand cercle avec les autres porte-drapeaux et des bénévoles, il a pu rejoindre les quelque 120 athlètes, entraîneurs et employés canadiens pour faire la fête.

Des milliers de personnes s’étaient aussi réunies à Paris, devant un écran géant installé au pied de la tour Eiffel. Le contraste était flagrant avec les gradins vides du Stade olympique de Tokyo.

Et alors que la vasque olympique s’est éteinte dimanche soir au terme des Jeux de la pandémie, il est difficile de prétendre que les Olympiques de Tokyo ont été un échec. Ils sont plutôt des Jeux qui ont surmonté un énorme obstacle. Et alors que les vaccins sont distribués, que des variants émergent et que des confinements sont à nouveau nécessaires, les autorités d’une autre ville et d’un autre pays — Pékin, la capitale de Chine — affrontent les mêmes questions que Tokyo il y a quelques mois. Les prochains Jeux d’hiver s’y dérouleront en 2022.

La cérémonie de clôture a mis l’accent sur les thèmes associés à la pandémie : le monde virtuel et l’anxiété liée à la séparation.

« Nous sommes dans un nouveau normal et cette édition des Jeux était une affaire différente, a-t-on dit. Même si nous ne pouvons pas être ensemble, nous pouvons partager le même moment. Et ça, c’est quelque chose que nous n’oublierons jamais. »

Avec la collaboration de Gregory Strong, La Presse Canadienne