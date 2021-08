L’haltérophilie est le sport le plus à risque d’être exclu des Jeux olympiques de Paris en raison de cas de dopage et de problèmes de gouvernance, y compris de la corruption financière.

(Tokyo) Le Comité international olympique s’est donné plus de pouvoirs pour retirer des sports du programme olympique, dimanche.

Le CIO a voté ces nouveaux pouvoirs, alors qu’il est au milieu de problèmes prolongés avec la direction de l’haltérophilie et de la boxe. Les deux sports ont déjà vu leur quota d’athlètes être coupé pour les Jeux olympiques de Paris, en 2024, et l’haltérophilie pourrait être complètement abandonnée.

La Charte olympique a été modifiée afin que tous les membres du CIO puissent retirer un sport du programme si son organe directeur ne se conforme pas à une décision prise par le comité exécutif du CIO ou s’il « agit de manière susceptible de ternir la réputation du mouvement olympique ».

Le CIO a élargi son autorité en ajoutant une clause qui va au-delà des raisons invoquées pour supprimer un sport.

Le comité exécutif, qui est présidé par Thomas Bach, le président du CIO, a également obtenu de nouveaux pouvoirs pour suspendre une discipline sportive ou événementielle des Jeux olympiques si son organe directeur refuse de se conformer à une décision.

La nécessité d’établir de nouvelles règles a été présentée aux membres par le vice-président du CIO, John Coates, qui dirige également la commission juridique de l’organisme olympique et qui est un allié proche de Bach.

« Dans un passé récent, le CIO a été confronté à des situations soulevant de sérieuses inquiétudes concernant la gouvernance de certaines fédérations internationales », a déclaré Coates lors de la réunion de clôture des Jeux de Tokyo.

L’haltérophilie est le sport le plus à risque d’être exclu des Jeux olympiques de Paris en raison de cas de dopage et de problèmes de gouvernance, y compris de la corruption financière. La Fédération internationale d’haltérophilie a été dirigée pendant deux décennies jusqu’à l’année dernière par l’ancien membre de longue date du CIO, Tamás Aján. Les problèmes de l’organe directeur ont été détaillés dans un programme d’enquête du diffuseur allemand ARD.

La boxe aux Jeux de Tokyo a été retirée du contrôle de l’Association internationale de boxe amateur il y a deux ans, après des doutes sur l’intégrité des combats aux Jeux de Rio de Janeiro, en 2016, et les inquiétudes du CIO concernant ses élections présidentielles. Le CIO examinera maintenant les performances de la boxe à Tokyo et les réformes en cours de l’association, sous le président Umar Kremlev, avant de décider de rétablir sa reconnaissance officielle.

La boxe et l’haltérophilie font partie du noyau de 28 sports récurrents dans le programme olympique, alors que les villes hôtesses peuvent demander à en ajouter d’autres qui correspondent à leur marché. Les organisateurs à Tokyo ont ajouté le baseball, le softball et le karaté à ses Jeux et le CIO a tenté de séduire les jeunes téléspectateurs en permettant à la planche à roulettes, à l’escalade sportive et au surf de faire leurs débuts olympiques.

Le breakdance effectuera ses débuts à Paris tandis que la planche à roulettes, l’escalade sportive et le surf seront maintenus dans le programme.