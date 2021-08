Malgré leur belle réussite, Holzner et Simoneau n’ont pas amélioré leur rang et elles sont toujours cinquièmes (182 7131), à plus de six points d’un podium.

(Tokyo) Les Canadiennes Claudia Holzner et Jacqueline Simoneau sont conscientes que leur routine technique constitue un peu leur talon d’Achille.

Marc Delbès La Presse Canadienne

On comprend donc mieux pourquoi elles étaient si excitées quand elles ont vu les notes s’afficher après leur routine technique mardi soir, aux Jeux olympiques de Tokyo. Non seulement leurs 91 4798 points ont-ils surpassé leur note de la veille en routine libre, mais il s’agit de leur meilleur score dans ce genre d’exercice depuis qu’elles nagent ensemble en 2017, et par presque un point.

« Cette routine technique est la plus stressante pour nous en duo, a avoué Holzner, encore surexcitée de leur performance. Le libre, nous savons que nous pouvons très bien l’exécuter. La routine technique, c’est celle que nous pouvons rater. Nous devons l’exécuter parfaitement, sinon nous nous sortons de la course. C’est pour ça que nous sommes si fières et excitées ce soir. »

À ses côtés, Simoneau n’en revenait pas elle non plus de cette belle réussite.

« C’est très rare qu’on surpasse notre score de la routine libre avec notre routine technique. En fait, c’est la première fois. »

Malgré leur belle réussite, Holzner et Simoneau n’ont pas amélioré leur rang et elles sont toujours cinquièmes (182 7131), à plus de six points d’un podium.

« Demain, on veut livrer une performance forte, puissante et synchronisée, a précisé Simoneau. Et je crois que si on fait ça, nous serons contentes, peu importe le rang ou le pointage. »

Le duo du Comité olympique russe, formé de Svetlana Kolesnichenko et Svetlana Romashina, a consolidé son premier rang (195 0079), devant les Chinoises et les Ukrainiennes.

Pour ce programme technique, le duo canadien a exécuté sa routine sur le thème « Let’s Dance », combinant des éléments acrobatiques et des mouvements de danse. Elles l’exécutent en compétition depuis la Série mondiale disputée à Budapest, en Hongrie, en avril dernier.

Les résultats des deux premières routines (préliminaire libre et technique) sont additionnés et les 12 meilleurs duos sont qualifiés pour la routine libre finale, mercredi. Le score de la routine technique sera ajouté à celui de la routine libre finale pour déterminer le podium et le classement final.

Simoneau s’était classée septième à Rio en 2016 avec sa partenaire de l’époque Karine Thomas.