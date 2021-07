Vanessa Gilles a marqué le filet décisif et le Canada a défait le Brésil 4-3 aux tirs de barrage, vendredi, lui octroyant ainsi une place en demi-finale du tournoi de soccer féminin des Jeux olympiques de Tokyo.

La Presse Canadienne

La gardienne de but Stephanie Labbé a concrétisé la victoire du Canada avec un plongeon à sa gauche pour stopper le tir de la joueuse de défense Rafaelle. Labbé avait aussi bloqué le tir précédent, tenté par Andressa.

Ce premier arrêt avait permis au Canada de revenir à égalité car Barbara, la gardienne brésilienne, avait stoppé le tout premier tir de la séance, effectué par la capitaine canadienne Christine Sinclair.

Jessie Fleming, Ashley Lawrence et Adriana Leon ont également touché la cible pour le Canada lors des tirs de barrage.

Marta, Debinha, et Erika avaient procuré un avantage au Brésil en déjouant Labbé lors de ses trois premières tentatives.

En demi-finale lundi, le Canada affrontera les États-Unis. L’autre demi-finale, également lundi, réunira l’Australie et la Suède. L’Australie a défait la Grande-Bretagne 4-3 en temps additionnel tandis que la Suède a éliminé le Japon 3-1.

Aucun but

Les tirs de pénalité étaient devenus nécessaires après que les deux équipes eurent été incapables de trouver le fond du filet pendant les 90 minutes de jeu réglementaires et 30 minutes de temps supplémentaire.

Le Canada avait eu des chances d’inscrire la victoire pendant les 30 minutes de temps additionnel.

Leon, insérée tardivement dans le match, a effectué une poussée sur le flanc droit à la 105 minute et tenté un tir bondissant qui a raté de peu le filet brésilien.

À l’autre extrémité, Labbé a gardé le Canada dans le match en stoppant une déviation de la tête de la part d’Erika, à la 118 minute.

Environ une minute plus tard, Lawrence a obtenu une autre chance de marquer, mais son tir a survolé la barre horizontale.

Le match a été joué au stade Miyagi, devant environ 4000 spectateurs éparpillés dans le stade de 49 000 sièges.

Les spectateurs ne sont pas admis sur les lieux de compétition situés à l’Intérieur de la préfecture de Tokyo, dans le but de ralentir la propagation de la COVID-19.

Toutefois, le duel entre le Canada et le Brésil a eu lieu à plus de 360 kilomètres au nord de la plus grande ville du Japon, loin de l’étendue de l’état d’urgence qui y a été décrété.

Sans Rapinoe et Morgan

Sans ses deux joueuses vedettes Megan Rapinoe et Alex Morgan, remplaçantes au coup d’envoi, la sélection américaine, double championne du monde en titre et quatre fois titrée aux JO, a concédé l’ouverture du score de Vivianne Miedema (18e).

Sam Mewis (28e) et Lynn Williams (31e) ont permis aux Américaines de reprendre l’avantage, avant que Miedema ne remette les deux équipes à égalité (54e). Les championnes d’Europe 2017 ont même eu l’occasion de repasser devant, mais Lieke Martens a manqué un penalty (81e).

Lors de la prolongation, Martens pour les Pays-Bas, puis Press et Morgan pour les États-Unis se sont vu refuser des buts pour hors jeu. Les Américaines ont finalement eu recours aux tirs au but (4 tab à 2) pour se qualifier.

Les États-Unis avaient déjà connu un premier tour laborieux commencé par une défaite 3-0 contre la Suède, finaliste des Jeux en 2016, suivie d’une large victoire contre la Nouvelle-Zélande 6-1, mais conclu par un match nul 0-0 contre l’Australie.

Avec Agence France-Presse