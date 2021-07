Jeux olympiques

Tennis en double mixte

Aventure olympique terminée pour Félix Auger-Aliassime

L'aventure olympique de Félix Auger-Aliassime est terminée. Gabriela Debrowski et lui ont été battus par les Grecs Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari en deux manches de 3-6 et 4-6.