(Oyama) On attendait Tadej Pogacar, voire Wout van Aert. On a plutôt eu Richard Carapaz. Et presque Michael Woods.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le Canadien a terminé cinquième de la course sur route des Jeux olympiques de Tokyo, samedi, épreuve remportée par l’Équatorien Carapaz, qui a lancé son attaque juste au bon moment et qui n’a jamais été rattrapé par le peloton.

Carapaz se trouvait devant avec l’Américain Brandon McNulty, invité surprise de cette fin de course. Les deux hommes se sont creusé un écart considérable de quelque 40 secondes, mais McNulty n’a pas été en mesure de soutenir le rythme et a été largué à 4,5 km de l’arrivée de cette course de 234 km entre le parc Minashinonomori et le Fuji International Speedway.

L’Équatorien a filé seul jusqu’au fil, qu’il a franchi après six heures, cinq minutes et 26 secondes (6:05:26) d’efforts soutenus par une chaleur et une humidité accablantes.

PHOTO GREG BAKER, AGENCE FRANCE-PRESSE Richard Carapaz

C’est derrière que l’action s’est passée.

Woods, le Slovène Pogacar et le Belge van Aert ont fait partie d’un groupe de huit cyclistes qui se sont battus jusqu’à la toute fin pour les deux marches restantes sur le podium.

À environ 500 m de l’arrivée, le Britannique Adam Yates a lancé le sprint en débordant vers l’extérieur. Van Aert, qui bloquait le chemin à Pogacar, a rapidement suivi la cadence, le Slovène dans sa roue. Derrière, Woods et le Néerlandais Bauke Mollema suivaient de près.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Michael Woods (à gauche) lors du sprint final

La stratégie du Canadien, 55e à Rio de Janeiro, était la bonne, mais pas suffisamment pour qu’il grimpe sur le podium. Il terminera finalement cinquième, quelques centimètres derrière Mollema.

« Je suis fier de la façon dont j’ai attaqué pendant la course », a-t-il affirmé aux scribes canadiens réunis dans la zone mixte.

J’ai fait tout ce que je pouvais, mais ce n’était pas ma journée aujourd’hui. Michael Woods

« Je n’étais pas capable de gagner un sprint contre Wout van Aert, donc j’ai essayé plusieurs fois dans les dernières ascensions, mais je n’étais pas capable de distancer tout le monde. […] Je pense que c’est le problème maintenant : comme je suis reconnu comme un bon grimpeur, je suis davantage marqué et c’est plus difficile de me détacher.

Van Aert a remporté la médaille d’argent au photo-finish, officiellement à 1:07 de Carapaz, troisième au Tour de France. Pogacar, vainqueur des deux dernières Grande Boucle, est monté sur la troisième marche du podium.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE De gauche à droite : Wout van Aert, Richard Carapaz et Tadej Pogacar sur le podium

McNulty, le Français David Gaudu, le Colombien Rigoberto Uran et Yates ont suivi, tous dans le même temps que van Aert.

Woods a été impliqué dans ce sprint final mettant en vedette huit cyclistes. Avec une quarantaine de kilomètres à parcourir, Woods s’est détaché en tête accompagné de Pogacar et McNulty.

Le trio a tranquillement été rattrapé par deux groupes de quatre cyclistes, puis finalement par l’Allemand Maximilian Schachmann et Yates.

McNulty et Carapaz ont amorcé leur échappée alors qu’il ne restait que 24 kilomètres à pédaler, mais Woods n’a pas voulu les laisser partir. Le Canadien n’a cependant pas été en mesure de les suivre et il a été rattrapé par le groupe de chasse.

« Je n’ai pas de regret, a-t-il souligné. J’ai fait tout ce que j’ai pu. Cinquième ce n’est pas terrible quand ton objectif est de gagner une médaille. Mais j’avais dit à mes amis que si je connaissais la course de ma vie, je pouvais terminer dans le top 5 et si j’en ai la chance, je peux peut-être monter sur le podium. Je n’ai pas vraiment eu la chance, mais j’ai bien couru. »

Grâce à Boivin et Houle

Si Woods a pu être dans le coup jusqu’à la toute fin, c’est grâce au travail acharné de ses coéquipiers Guillaume Boivin et Hugo Houle. Les deux Québécois ont tricoté sans relâche afin que le meneur de l’Unifolié puisse arriver au sommet du mont Fuji vers l’avant.

« Ils ont bien couru et m’ont beaucoup aidé. Je n’ai pas chuté, mais en début de parcours, j’ai été impliqué dans un accrochage et j’ai brisé ma chaussure, que j’ai dû remplacer en roulant. Grâce à eux, j’ai été capable de revenir dans le peloton sans problème.

« Guillaume m’a bien positionné après le mont Fuji. Je suis vraiment fier de lui. »

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Guillaume Boivin

« Personnellement, je peux dire mission accomplie, a indiqué Boivin. Je pense que j’ai fait exactement ce pourquoi j’ai été sélectionné pour venir à Tokyo, soit prendre soin de Mike, aller chercher les bidons, la glace et passer le mont Fuji pour le placer en bonne position. Je suis vraiment fier de ma course. »

« On a fait une bonne course d’autant plus que Guillaume a réussi à basculer le mont Fuji, ça a été un peu limite pour lui, a renchéri Houle. C’est ce qu’on nous avait demandé : d’être avec lui après le mont Fuji pour aller chercher le ravitaillement. Seul, Michael aurait gaspillé beaucoup d’énergie. Après, dans la première portion sur le circuit, j’ai pu bien le positionner en vue du dernier tour. Guillaume a pu faire le dernier bout.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Hugo Houle



« Que les trois coureurs soient toujours là après le mont Fuji, ça montre qu’on a fait une course respectable. »

« Mike est un gars spécial. C’est un bon ami et un grand leader, a ajouté Boivin ému. Ça me motive beaucoup de courir pour un leader et un ami comme lui. J’ai donné le meilleur de moi et j’ai fait ce qu’il m’a demandé de faire. […] Tout ce que je peux faire pour ce gars-là, je le ferai. »

À ses premiers Jeux, Boivin tenait mordicus à franchir le fil d’arrivée, ce qu’il a fait en 65e place, à 16:20 de l’Équatorien.

« J’étais dans un groupe et j’ai dit aux gars que je voulais absolument finir, car je ne sais pas si je vais revenir aux Jeux olympiques. »

Houle, qui n’avait pas terminé l’épreuve il y a cinq ans, à Rio de Janeiro, a été le dernier à franchir le fil d’arrivée en 85e place, à près de 20 minutes du vainqueur.